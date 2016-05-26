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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:44
Деньги уже на КДВ Привата. Заказал через горячую линию.
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THB
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Додано: Сер 12 жов, 2022 10:51
ТАС спамит уже
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cohan
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Додано: Сер 12 жов, 2022 10:54
Господа, как потом вывести с ПУМБа удаленно без комисс. через ИБ. Вывести надо на Альфу, Райф и Укргаз. Опишите механизм
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Алексей77
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:17
J написав:
Про початок гарантованих виплат усім вкладникам Фонд повідомить окремим оголошенням на своєму офіційному сайті, але не пізніше 13 жовтня.
То есть - завтра
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lubopytnaya
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:35
Алексей77 написав:
Господа, как потом вывести с ПУМБа удаленно без комисс. через ИБ. Вывести надо на Альфу, Райф и Укргаз. Опишите механизм
p2p
звонком повысить до макс лимита
или заявой в отделении
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cohan
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:38
lubopytnaya
Нет, сегодня уже выдают
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kkg
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:41
ihorsic
Я отримав
Сума маленька, то видали зразу
Тільки карточку для виплат оформили, там зняття без комісії, поповненя 0.5%
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kkg
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:14
За время действия Временной администрации проценты начислялись на депозит? и Как это узнать? по процентам конкретно и сумме тела депозита (уже не припомню сколько было изначально)?
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Алексей77
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:15
ПУМБ молчит, позвонил в приват- в списках нет. ..
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:25
kkg написав:lubopytnaya
Нет, сегодня уже выдают
Да мне не к спеху
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lubopytnaya
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