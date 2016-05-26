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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 33343536

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:39

Алексей77 мне показалось, что % начислялись
larynya
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:41

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Специально позвонил в СИЧ сказали что за врема ВА проценты не начисляются. Ранее встречал, что должны начислять
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:51

  Алексей77 написав:Специально позвонил в СИЧ сказали что за врема ВА проценты не начисляются. Ранее встречал, что должны начислять

Нет, такое было за царя гороха. Возможно, до 2008
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:54

  Алексей77 написав:За время действия Временной администрации проценты начислялись на депозит? и Как это узнать? по процентам конкретно и сумме тела депозита (уже не припомню сколько было изначально)?

Узнать можно в сечи. Либо вспоминать о считать самому
Ромасик
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