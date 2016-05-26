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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 34353637

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 23:49

  Ромасик написав:Получил в универсале сегодня всю сумму (до 100к). Налички немеренно, но и аншлаг в отделении, инет постоянно пропадал. Часик времени нужно готовить.
Прислали 4 платежками, по ходу к каждому счету:
-прибуткова грн
-прибуткова дол
-депо карта
-депо

Подтверждаю, деньги без заказа тоже были в кассе.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 05:08

  demichh написав:
  Ромасик написав:Получил в универсале сегодня всю сумму (до 100к). Налички немеренно, но и аншлаг в отделении, инет постоянно пропадал. Часик времени нужно готовить.
Прислали 4 платежками, по ходу к каждому счету:
-прибуткова грн
-прибуткова дол
-депо карта
-депо

Подтверждаю, деньги без заказа тоже были в кассе.

Universal?
sens
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Повідомлень: 13034
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Подякував: 33 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 05:39

Решил связаться с ПУМБом (до этого клиентом не был), т.к. по всеКарте обещаны исходящие р2р бесплатно. И столкнулся со следующими моментами.
Для начала позвонил на горячку, подчеркнул, что новый клиент, спросил про максимальный р2р-лимит. Сказали, что отделении можно поднять до 300 тысяч. И ни слова о дополнительных условиях, которые всплывут позже.
Прихожу в отделение, оформляю всеКарту, получаю на неё выплату. Потом спрашиваю о повышении р2р-лимита. В ответ говорят, мол, тогда вы прямо здесь должны зарегистрироваться в приложении и сделать один платёж. Это был первый момент, о котором не сказали на горячей линии. Хотел обойтись малой кровью типа пополнения мобилы на 1 грн, но потребовали минимум на 100. Это второй момент, о котором не предупредили. Ведь это всё за свои, не кредитные, без кешбека. Если бы предупредили, то могли бы подсказать (или сам бы нашёл), что можно заказать какую-то категорию кешбека, ту же коммуналку, и заплатить 100 с кешбеком.
Но это всё цветочки. Ягодки начались дальше. Оформили заявку на повышение р2р-лимита. Сказали, что через 15 минут будет действовать. И опять же ни горячка, ни в отделении ничего не сказали о дополнительных условиях. Через час начинаю переводить, а приложение мне на любые суммы отвечает требованием уменьшить сумму. Снижал-снижал, пока 10 тысяч таки не отправились. А дальше уже не переводит даже 5 тысяч.
Звоню на горячку, спрашиваю, мол, что это значит, на что получаю офигительный очень вовремя ответ: "Так вы ж только сегодня карту оформили. По нашим правилам безопасности в первый день можно перевести только 10 тысяч". Офигеть! Слабо было сразу сказать? Почему об этом заткнулись как горячка при первом звонке, так и в отделении?
Дальше лучше. Горячка добавляет, мол, пробуйте позже, такое может быть до трёх дней!!! Это просто ...! Нет слов, одни выражения!

Что это за цирк? У них реально вот так, что надо платёж на 100 грн сделать новому клиенту, чтоб р2р-лимит поднять, что первые три дня только по 10 тысяч грн можно переводить? Или лапшу вешают?

В общем, позарился на свою голову на бесплатные р2р. Все перспективы пять дней до понедельника лежать на всеКарте под 0% и потерять несколько сотен гривен, которые мог получить, если б сегодня уже куда-то пристроил. Лучше бы заказал выплату по Фонду на Приват и пошёл наличку получать.
candidat
 
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