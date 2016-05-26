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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 15 жов, 2022 19:39
wak 100к - единий лимит для всего.
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Goodman
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Ірина_, ShtormK, Модератор
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