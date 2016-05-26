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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 35363738

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 19:39

wak 100к - единий лимит для всего.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 06:09

  Goodman написав:wak 100к - единий лимит для всего.

Вот поэтому в банке пытаются удержать всю сумму и им ну очень обидно выдавать полторы недели с такими лимитами.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 15:04

  Goodman написав:
  THB написав:Вы осторожнее с такими желаниями - запулить 300 кГр на р2р - ненароком блоканет финмон и пумбы и получателя.

Если правильно заполнить ОПИТУВАЛЬНИК при откритии счетов в банке, то ничего не блоканет. Просто.... всему свое время и било время загодя открить счета в ПУМБЕ, ПУМБ отродясь неповоротлив.... (вспомните как добавлялись организации по коммуналке - не менее 3 месяцев на простую запись) .
Расскажите подробнее, как "правильно" заполнить опитувальник для уменьшения вероятности блока?
Diman
 
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