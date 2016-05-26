Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Goodman написав: THB написав:
Вы осторожнее с такими желаниями - запулить 300 кГр на р2р - ненароком блоканет финмон и пумбы и получателя.
Если правильно заполнить ОПИТУВАЛЬНИК при откритии счетов в банке, то ничего не блоканет. Просто.... всему свое время и било время загодя открить счета в ПУМБЕ, ПУМБ отродясь неповоротлив.... (вспомните как добавлялись организации по коммуналке - не менее 3 месяцев на простую запись) .
Расскажите подробнее, как "правильно" заполнить опитувальник для уменьшения вероятности блока?