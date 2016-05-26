Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
+ Додати тему
Відповісти на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:30
sens написав: flysoulfly написав: Investor_K написав:
Акорд робить виплати. Людей немає.
підтверджую!
10-15 хвилин - й ви з 100К у кишені без всяких передзамовлень й зайвих дурних допитів
і ще 100 на депозит в долярах
по 37,94?
ScaryBee
Повідомлень: 243
З нами з: 27.06.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:36
ScaryBee написав: flyman
звертатися до ліквідатора по перевірці списку.
та нє, ж пишу, що поки що хочуть віддалено, нікуди не ходячи
flyman
Повідомлень: 29704
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 2557 раз.
Профіль
2
Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:43
candidat написав:
Что это за цирк? У них реально вот так, что надо платёж на 100 грн сделать новому клиенту, чтоб р2р-лимит поднять, что первые три дня только по 10 тысяч грн можно переводить? Или лапшу вешают?
а в них є якась магічна сума в 100 грн. Мені дзвонили пропонували підняти КЛ, але треба поповнити мобільний на 100 грн. Мені не треба було поповняти мобільний, то КЛ і не підняли, така супер-вигідна пропозиція зірвалася.
А як воно працює якось незрозуміло. Попахує розводняком місцевих кур.
ScaryBee
Повідомлень: 243
З нами з: 27.06.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:44
flyman написав: ScaryBee написав: flyman
звертатися до ліквідатора по перевірці списку.
та нє, ж пишу, що поки що хочуть віддалено, нікуди не ходячи
може за телефоном хоч підтвердять суму.
ScaryBee
Повідомлень: 243
З нами з: 27.06.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:22
ScaryBee написав: flyman написав: ScaryBee написав: flyman
звертатися до ліквідатора по перевірці списку.
та нє, ж пишу, що поки що хочуть віддалено, нікуди не ходячи
може за телефоном хоч підтвердять суму.
Це як?
flyman
Повідомлень: 29704
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 2557 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 23 жов, 2022 13:52
ScaryBee написав: sens написав:
[quot
Investor_K написав:
Акорд робить виплати. Людей немає.
підтверджую!
10-15 хвилин - й ви з 100К у кишені без всяких передзамовлень й зайвих дурних допитів
і ще 100 на депозит в долярах
по 37,94?
[/quote]
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... h-rezerviv
можно и так
sens
Повідомлень: 13044
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 739 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 жов, 2022 14:17
flyman написав:
Це як?
На горячей линии ФГВ могут сказать, есть ли в списках, какая сумма, и уточнить по порядку выплат
User253
Повідомлень: 23
З нами з: 11.09.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 жов, 2022 16:30
User253 написав: flyman написав:
Це як?
На горячей линии ФГВ могут сказать, есть ли в списках, какая сумма, и уточнить по порядку выплат
дякую
flyman
Повідомлень: 29704
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 2557 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
48477
24941038
Суб 03 вер, 2022 10:10 Hotab
477
84513
Пон 22 сер, 2022 15:39 Arien
823
214243
Вів 16 сер, 2022 14:00 nord