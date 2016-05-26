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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 36373839

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:30

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:Акорд робить виплати. Людей немає.

підтверджую!

10-15 хвилин - й ви з 100К у кишені без всяких передзамовлень й зайвих дурних допитів
і ще 100 на депозит в долярах

по 37,94? :shock:
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:36

  ScaryBee написав:flyman звертатися до ліквідатора по перевірці списку.

та нє, ж пишу, що поки що хочуть віддалено, нікуди не ходячи
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:43

  candidat написав:Что это за цирк? У них реально вот так, что надо платёж на 100 грн сделать новому клиенту, чтоб р2р-лимит поднять, что первые три дня только по 10 тысяч грн можно переводить? Или лапшу вешают?

а в них є якась магічна сума в 100 грн. Мені дзвонили пропонували підняти КЛ, але треба поповнити мобільний на 100 грн. Мені не треба було поповняти мобільний, то КЛ і не підняли, така супер-вигідна пропозиція зірвалася. :roll:
А як воно працює якось незрозуміло. Попахує розводняком місцевих кур.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:44

  flyman написав:
  ScaryBee написав:flyman звертатися до ліквідатора по перевірці списку.

та нє, ж пишу, що поки що хочуть віддалено, нікуди не ходячи

може за телефоном хоч підтвердять суму.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:22

  ScaryBee написав:
  flyman написав:
  ScaryBee написав:flyman звертатися до ліквідатора по перевірці списку.

та нє, ж пишу, що поки що хочуть віддалено, нікуди не ходячи

може за телефоном хоч підтвердять суму.

Це як?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 13:52

  ScaryBee написав:
  sens написав:[quot
  Investor_K написав:Акорд робить виплати. Людей немає.

підтверджую!

10-15 хвилин - й ви з 100К у кишені без всяких передзамовлень й зайвих дурних допитів
і ще 100 на депозит в долярах

по 37,94? :shock:[/quote]
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... h-rezerviv можно и так
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:17

  flyman написав:Це як?

На горячей линии ФГВ могут сказать, есть ли в списках, какая сумма, и уточнить по порядку выплат
User253
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:30

  User253 написав:
  flyman написав:Це як?

На горячей линии ФГВ могут сказать, есть ли в списках, какая сумма, и уточнить по порядку выплат

дякую
flyman
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