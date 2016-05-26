та то не я, не знаю, але коли передав поради з форуму, мені сказли, що вже Приват побачив, а за день до того як він побачив зновила тьотя Тася, що у нас є посилка от Фонда для вашого мальчика
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 25 жов, 2022 21:48
та то не я, не знаю, але коли передав поради з форуму, мені сказли, що вже Приват побачив, а за день до того як він побачив зновила тьотя Тася, що у нас є посилка от Фонда для вашого мальчика
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:34
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
кому еще смска пришла за смс банкинг погасить задолженность?
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