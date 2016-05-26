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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 37383940

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:48

  Goodman написав:
  flyman написав:вже "побачив" Приват, цікаво, чому не зразу.. десь блукали списки погорілців?

то так шукали.......
Ви як дзвонили, Вас відразу до голд-клюбу направили?
Голда прямо стелиться до клієнта

та то не я, не знаю, але коли передав поради з форуму, мені сказли, що вже Приват побачив, а за день до того як він побачив зновила тьотя Тася, що у нас є посилка от Фонда для вашого мальчика
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:34

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

кому еще смска пришла за смс банкинг погасить задолженность? :twisted:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:58

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

А колись писали, що в банці гори готівки...
Investor_K
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