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Виплату соціальних допомог продовжили, звертатись за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 бер, 2022 12:15
Пропонуємо до обговорення:
Призначені державні соціальні допомоги людям продовжаться протягом часу дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення. Звертатись за їх перепризначенням або підтвердженням права на їх отримання не потрібно.
Дивися повний текст Виплату соціальних допомог продовжили, звертатись за перепризначенням не потрібно - Мінсоцполітики
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R2
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Додано: Чет 10 бер, 2022 12:15
А якщо я цього місяця неполучила на дітей гроші то коли вони прийдуть на мій рахунок
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ylianaslotuk
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