lara_08 написав:Ага,оператор КЦ мужу вообще сказала, что не оформляют Донецкой и Луганской областям, т.к. это спорные территории.
Посмотрим, что банк ответит официально. А потом и в НБУ обратимся, поскольку тот даже в 2021 году разъяснял банкам, что для крымчан справку ВПО можно не требовать, если нет подозрений по финмону.
Банку был описан инцидент в текстовом виде + предоставлены ссылки на статьи НБУ (которая указана в цитате) и Мининтеграции. Банк изучил это и статья НБУ явно освежила память:
Globus написав:Керуючись вище пунктом 2.2.6 ДКБО, Банк запитав у Вас можливу наявність довідки про поставлення на облік ВПО... Наявність або відсутність цієї довідки не являється причиною, через яку Банк може відмовити у встановленні ділових відносин.
А то, что на экране в приложении не было возможности отказаться от предоставления этой справки, что поддержка в чате и контакт-центра сообщала о не возможности стать клиентов не предоставив её банк решил опустить.
korzviktor20 написав:По карте глобус плюс ограничения 400к гривен в год.кому надо больше- топает в отделение с паспортом и кодом.
Официальный ответ от банка:
Globus написав:Пройти дистанційну ідентифікацію та верифікацію в Мобільному застосунку можна за спрощеною або повноцінною моделлю ідентифікації та верифікації, а саме: -- спрощеною: за допомогою надання ідентифікаційних даних та фінансового номера телефона з бюро кредитних історій; -- повноцінна: за допомогою надання е-паспорта, завіреного кваліфікованою електронною печаткою "Дія" з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідає датіздійснення верифікації та здійснення фотофіксації з використання методу розпізнавання реальності особи.
Фактически то, о чём я и писал ранее в своём сообщении. В самом приложении этот момент правильно не указан. Возможно, если и пройти полноценную модель с использованием Дії, то не факт об отсутствии этих ограничений -- тупость банка.
Вывод. Как по мне, то банк показывает себя не с лучшей стороны. По спорным моментам стоит иметь доказательства.
lara_08 написав:Ага,оператор КЦ мужу вообще сказала, что не оформляют Донецкой и Луганской областям, т.к. это спорные территории.
Посмотрим, что банк ответит официально. А потом и в НБУ обратимся, поскольку тот даже в 2021 году разъяснял банкам, что для крымчан справку ВПО можно не требовать, если нет подозрений по финмону.
Банку был описан инцидент в текстовом виде + предоставлены ссылки на статьи НБУ (которая указана в цитате) и Мининтеграции. Банк изучил это и статья НБУ явно освежила память:
Globus написав:Керуючись вище пунктом 2.2.6 ДКБО, Банк запитав у Вас можливу наявність довідки про поставлення на облік ВПО... Наявність або відсутність цієї довідки не являється причиною, через яку Банк може відмовити у встановленні ділових відносин.
А то, что на экране в приложении не было возможности отказаться от предоставления этой справки, что поддержка в чате и контакт-центра сообщала о не возможности стать клиентов не предоставив её банк решил опустить.
korzviktor20 написав:По карте глобус плюс ограничения 400к гривен в год.кому надо больше- топает в отделение с паспортом и кодом.
Официальный ответ от банка:
Globus написав:Пройти дистанційну ідентифікацію та верифікацію в Мобільному застосунку можна за спрощеною або повноцінною моделлю ідентифікації та верифікації, а саме: -- спрощеною: за допомогою надання ідентифікаційних даних та фінансового номера телефона з бюро кредитних історій; -- повноцінна: за допомогою надання е-паспорта, завіреного кваліфікованою електронною печаткою "Дія" з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідає датіздійснення верифікації та здійснення фотофіксації з використання методу розпізнавання реальності особи.
Фактически то, о чём я и писал ранее в своём сообщении. В самом приложении этот момент правильно не указан. Возможно, если и пройти полноценную модель с использованием Дії, то не факт об отсутствии этих ограничений -- тупость банка.
Вывод. Как по мне, то банк показывает себя не с лучшей стороны. По спорным моментам стоит иметь доказательства.
Так что в итоге? Даёт сейчас открыть без справки ВПО ?
На мою думку банк оцінює ризики. Невідомо де знаходиться дистанційний потенційний клієнт з реєстрацією на окупованій території і які неприємності це може принести банку. Немає жодних проблем отримати довідку ВПО та не придумувати собі складнощі з банками і не тільки.
Клиент_ написав:Невідомо де знаходиться дистанційний потенційний клієнт з реєстрацією на окупованій території...
1 Для цього можна використовувати геолокацію в застосунку банку. 2 Територіальна громада мого населеного пункту входить у список громад, які розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, тобто населений пункт під української влади. Відділення Нової пошти, Укрпошти, Ощадбанку, ПриватБанку працюють.
Клиент_ написав:На мою думку банк оцінює ризики. Невідомо де знаходиться дистанційний потенційний клієнт з реєстрацією на окупованій території і які неприємності це може принести банку. Немає жодних проблем отримати довідку ВПО та не придумувати собі складнощі з банками і не тільки.
Не пишіть дурню. Якщо людина нікуди не виїхала, а живе там де й жила на неокупованій території, то про яке ВПО ви пишите. Різні махінатори дійсно реєструються як ВПО в сусідньому селі, бо вони шахраї. Які ризики для банку видати кредитку з нульовим кредитним лімітом? Банк сам створив проблему на рівному місці для клієнтів які знаходяться на неокупованій території, але якийсь "умник" у Глобусі вже вважає ці території не українськими.