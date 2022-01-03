Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 бер, 2024 08:00
korzviktor20 написав:
Кеп норм.работает?
нормально , уже смс не просить .
все саме робить.
Goodman
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Додано: Суб 02 бер, 2024 21:30
korzviktor20 Класно, можна платити з картки дружини без підтверддення з клону. Раніше набирав, питав, скажи смс-код((
melkh
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Додано: Суб 02 бер, 2024 23:58
Мне это все не интересно)).Гоняю шарик тупо через гугл пей на продукты, из за кешбека.У глобуса свой интерес, у меня свой.закидываю мелочь с других банков и трачу на хавчик.пока все
korzviktor20
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Додано: Нед 03 бер, 2024 04:45
korzviktor20 написав:
Мне это все не интересно))
Для чого ставити питання, якщо не цікава відповідь? Треба був привід розповісти, як добре ганяти?
klug
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Додано: Нед 03 бер, 2024 17:04
klug написав: korzviktor20 написав:
Мне это все не интересно))
Если посмотреть дату вопроса и дату моего ответа, станет ясно.В промежутке между датами можно ознакомится с другими постами.
Для чого ставити питання, якщо не цікава відповідь? Треба був привід розповісти, як добре ганяти?
korzviktor20
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Додано: Нед 03 бер, 2024 21:29
Доброго!
Пара питань. 1. Маю рахунки грн, дол, евро. Встановив додаток, але він відмовляється пускати до себе, вже після вводу коду з СМС. Відділення допоможе в цьому питанні? 2. Хочу закинути трохи грн на депозит, яку карту/карти оформити під це діло, щоб повністю було безкоштовно (без абонки та смс),миттєва. Порекомендуйте бо там купа карт, а з телефона не зовсім зручно передивлятися тарифи. Дякую.
novichok
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Додано: Нед 03 бер, 2024 21:39
novichok написав:
Встановив додаток
Точна цей?
https://globusbank.com.ua/ua/globusplus.html
Amethyst
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Додано: Нед 03 бер, 2024 23:07
novichok написав:
Воно-воно, але після вводу коду бачу...
Схоже, шо ви раніше були клієнтом банки і у неї є до вас питання. Борошнить сапорт
Amethyst
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Додано: Пон 04 бер, 2024 00:08
Amethyst написав: novichok написав:
Воно-воно, але після вводу коду бачу...
Схоже, шо ви раніше були клієнтом банки і у неї є до вас питання. Борошнить сапорт
не исключено, что они хотят справку ВПО и стремаются того паспортного места регистрации
flysoulfly
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