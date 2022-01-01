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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 кві, 2024 19:55
la9 написав:
Скажите, а в последний день кредитку достаточно погасить, например, тянучкой или толкалкой, или уже только СЄПом?
краще тягнучкою або ж СЕПом.
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melkh
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Додано: Вів 07 тра, 2024 19:05
Кредитка GlobusPlus, дивлюся що трати за травень місяць включаются в сумму на погашення щоб залишитись в пільговому періоді. Це баг чи фіча?
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Alex_Yu
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Додано: Вів 07 тра, 2024 19:16
Alex_Yu написав:
Кредитка GlobusPlus, дивлюся що трати за травень місяць включаются в сумму на погашення щоб залишитись в пільговому періоді. Це баг чи фіча?
Це якраз фіча))
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Додано: Вів 07 тра, 2024 19:55
Alex_Yu написав:
Кредитка GlobusPlus, дивлюся що трати за травень місяць включаются в сумму на погашення щоб залишитись в пільговому періоді. Це баг чи фіча?
Фіча, тут пільгові періоди йдуть один з одним, а не паралельно, як у інших банках. Щоб почався новий пільговий період потрібно погасити усі витрати попереднього, тобто вивести картку у 0.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 11:06
Так, дійсно в них все закручено. Забув якось і оплатив їх гривневим мастеркардом в $, ох там комісій за конвертацію нафігачило
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Alex_Yu
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Howl
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