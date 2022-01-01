Додано: Пон 02 гру, 2024 12:36

Плюс як для мене - кеш бек, доволі конкурентні пропозиції і є грейс стандартний.

Відкрив кредитку, думав завести також свої кошти на депозит, для диверсифікації.

При відкритті сказали, що треба активно користуваись карткою, та ліміт можна буде підвищити

В листопаді витратив майже ввесь ліміт під кеш бек.

В додатку хотів збільшити ліміт, але Глобус в односторонньому порядку зменшив мені ліміт - це підтвердили в службі підтримки, я повідомив, що готовий надати виписку з зарплатної картки, але без результатів, ліміт 19900грн і все, який вже вичерпано в листопаді.

Доволі не зрозуміла ситуація, інші банки мені самі телефонують, пропонують і підвищити ліміт і кредит готівкою і різні плюшки, як гарному клієнту, а в Глобусі я мягко кажучи здивувався на клієнтоорієнтованість.

Висновок - в банку погано працює служба по скринінгу клієнтів на платоспроможність та відсутня клієнтоорієнтованість, або дуже багато клієнтів і вони не потрібні банку, я схиляюсь більш до першого.

Мої дії - погашу картку і закрию принципово, депозитів звичайно ж не буду відкривати, передумав після такого початкового знайомства.