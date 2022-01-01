|
Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2026 23:06
moveton написав:
Уже предложение получить - это в Райфе большое достижение. Гораздо бОльшее, чем даже в Аккорде. Как я понимаю, если ФОП, то сразу становится невозможным.
У мене зараз висить пропозиція. Секрет у тому, щоб завести сюди регулярні білі виплати. Поки не погоджувався, бо трохи просів рейтинг через Алку. Тому, не можу сказати чи у підсумку таки щось дадуть.
klug
- Повідомлень: 9077
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 388 раз.
- Подякували: 1281 раз.
Профіль
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:33
А мені Райф заблокував півроку тому кредитний ліміт який був по картці багато років, і на відріз відмовляються пояснювати що сталося. То це через те що я ФОП?
antey718
- Повідомлень: 871
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 137 раз.
