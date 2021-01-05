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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:56
Кеш бек
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novichok
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:22
novichok тільки НКБ, +10% немає
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Visky
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Додано: Чет 03 лип, 2025 11:06
Visky написав:novichok
тільки НКБ, +10% немає
У мну есть и то, и то по двум аккам
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WallNutPen
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Додано: Чет 03 лип, 2025 11:14
WallNutPen Бо вже нарахували
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Visky
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:29
Галіма Шаромига не дала обміняти валюту от зараз, у неділю, бо знов вилізли оті 400К/рік
Дані то оновили через дію, але підтвердження треба чекати у робочий день
Дурні якісь!
ПС. Рекомендую пройти повторне Анкетування, там сама Анкета змінилася. З'явилися нові розділи по доходам сім'ї
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Amethyst
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Додано: Пон 14 лип, 2025 09:31
Якщо в переліку постачальників комунальних послуг немає потрібного, написав листа на supportglobalplus@globusbank.com.ua
, швидко реагують? Чи реагують взагалі, є в когось досвід?
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Ferlakur
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Додано: Пон 14 лип, 2025 10:00
Ferlakur написав:
Якщо в переліку постачальників комунальних послуг немає потрібного, написав листа на supportglobalplus@globusbank.com.ua
, швидко реагують? Чи реагують взагалі, є в когось досвід?
Не швидко, але реагують. Додали ОСББ за запитом, до двох місяців по часу.
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ramzes4
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Додано: Пон 14 лип, 2025 10:01
Реагують, я написав і час від часу перевіряв, з'явився рівно через місяць, навіть квитанцію від ПУМБа відправляв і теж добавляли.Залишається тільки чекати.
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melkh
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Додано: Пон 14 лип, 2025 11:50
добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются
Лечится как то?
поддержка как обычно: платите по реквизитам, зачем вам кишмиш
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emeta
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Додано: Пон 14 лип, 2025 12:23
Ferlakur написав:
Якщо в переліку постачальників комунальних послуг немає потрібного, написав листа на supportglobalplus@globusbank.com.ua
, швидко реагують? Чи реагують взагалі, є в когось досвід?
У мене з іншого прохання не реагували зо 2 тиж. поки не подзвонив і лише впродовж розмови знайшли е-лист і поставили на розгляд. Тоді на 3й день задовольнили
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Visky
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