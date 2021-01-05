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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:57

  emeta написав:добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются

Это сколько месяцев уже не обновляются? У меня пару месяцев назад несколько затянулось, но к 20му числу уже были все.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 13:02

  moveton написав:
  emeta написав:добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются

Это сколько месяцев уже не обновляются? У меня пару месяцев назад несколько затянулось, но к 20му числу уже были все.
А чого так поспішати з оплатою, чому не 30го заплатити? Ото під кінець грейсу
Тільки 8..10 приходять платіжки у поштовий ящик. Десь до 12..15 числа -- оновлюються рахунки в Портмоне і ЦКС.
Ото раніше у Києві ГІОЦ давав скидку -10% при оплаті до 20го, але вже рік як немає цього
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 13:18

  emeta написав:добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются
Лечится как то?

Так можно ж просто по шаблону платить?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 13:18

Re: Банк Глобус

  Amethyst написав:А чого так поспішати з оплатою, чому не 30го заплатити? Ото під кінець грейсу

В счетах грозно написано оплачивать до 20го :roll: Что, конечно, оригинально звучит, когда сам счёт приходит позже.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 14:13

  moveton написав:
  Amethyst написав:А чого так поспішати з оплатою, чому не 30го заплатити? Ото під кінець грейсу

В счетах грозно написано оплачивать до 20го :roll: Что, конечно, оригинально звучит, когда сам счёт приходит позже.

Взагалі то пеня повинна була нараховуватися з 25го, тобто бухі у ЖЕКу ще +5дн чекали саме проведення оплати по рахунку. Але ж і пеня не працює під час воєнного стану
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 14:37

  Amethyst написав:Взагалі то пеня повинна була нараховуватися з 25го, тобто бухі у ЖЕКу ще +5дн чекали саме проведення оплати по рахунку. Але ж і пеня не працює під час воєнного стану

Мне не принципиально чуть раньше или чуть позже заплатить. Недополучу буквально копейки. Но это тем, кто реально работает. Есть у меня ещё оплата СДПТ в паре хрущёвок, которые ниасилили отделиться в ОСМД. По ним уже с годик приходят счета сразу от двух городских УК. В результате народ крутит пальцем у виска, не платит ни одной, с любопытством смотрит на нарастание долгов в обоих счетах и ждёт вызова всех в суд. Но пеня не насчитывается, да.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 16:11

  moveton написав:
  emeta написав:добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются

Это сколько месяцев уже не обновляются? У меня пару месяцев назад несколько затянулось, но к 20му числу уже были все.


я и не знал, что месяцами затягивается
пожождём
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 16:12

  Ferlakur написав:
  emeta написав:добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются
Лечится как то?

Так можно ж просто по шаблону платить?


так это и есть шаблоны
по которым не заплатишь пока счета не обновятся
emeta
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