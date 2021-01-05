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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лип, 2025 12:57
emeta написав:
добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются
Это сколько месяцев уже не обновляются? У меня пару месяцев назад несколько затянулось, но к 20му числу уже были все.
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moveton
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Додано: Пон 14 лип, 2025 13:02
moveton написав: emeta написав:
добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются
Это сколько месяцев уже не обновляются? У меня пару месяцев назад несколько затянулось, но к 20му числу уже были все.
А чого так поспішати з оплатою, чому не 30го заплатити? Ото під кінець грейсу
Тільки 8..10 приходять платіжки у поштовий ящик. Десь до 12..15 числа -- оновлюються рахунки в Портмоне і ЦКС.
Ото раніше у Києві ГІОЦ давав скидку -10% при оплаті до 20го, але вже рік як немає цього
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Amethyst
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Додано: Пон 14 лип, 2025 13:18
emeta написав:
добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются
Лечится как то?
Так можно ж просто по шаблону платить?
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Ferlakur
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Додано: Пон 14 лип, 2025 13:18
Amethyst написав:
А чого так поспішати з оплатою, чому не 30го заплатити? Ото під кінець грейсу
В счетах грозно написано оплачивать до 20го
Что, конечно, оригинально звучит, когда сам счёт приходит позже.
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moveton
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Додано: Пон 14 лип, 2025 14:13
moveton написав: Amethyst написав:
А чого так поспішати з оплатою, чому не 30го заплатити? Ото під кінець грейсу
В счетах грозно написано оплачивать до 20го
Что, конечно, оригинально звучит, когда сам счёт приходит позже.
Взагалі то пеня повинна була нараховуватися з 25го, тобто бухі у ЖЕКу ще +5дн чекали саме проведення оплати по рахунку. Але ж і пеня не працює під час воєнного стану
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Amethyst
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Додано: Пон 14 лип, 2025 14:37
Amethyst написав:
Взагалі то пеня повинна була нараховуватися з 25го, тобто бухі у ЖЕКу ще +5дн чекали саме проведення оплати по рахунку. Але ж і пеня не працює під час воєнного стану
Мне не принципиально чуть раньше или чуть позже заплатить. Недополучу буквально копейки. Но это тем, кто реально работает. Есть у меня ещё оплата СДПТ в паре хрущёвок, которые ниасилили отделиться в ОСМД. По ним уже с годик приходят счета сразу от двух городских УК. В результате народ крутит пальцем у виска, не платит ни одной, с любопытством смотрит на нарастание долгов в обоих счетах и ждёт вызова всех в суд. Но пеня не насчитывается, да.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 16:11
moveton написав: emeta написав:
добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются
Это сколько месяцев уже не обновляются? У меня пару месяцев назад несколько затянулось, но к 20му числу уже были все.
я и не знал, что месяцами затягивается
пожождём
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Додано: Пон 14 лип, 2025 16:12
Ferlakur написав: emeta написав:
добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются
Лечится как то?
Так можно ж просто по шаблону платить?
так это и есть шаблоны
по которым не заплатишь пока счета не обновятся
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Додано: Пон 14 лип, 2025 20:06
moveton написав: emeta написав:
добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются
Это сколько месяцев уже не обновляются? У меня пару месяцев назад несколько затянулось, но к 20му числу уже были все.
у меня в прошлом месяце к 28му так и не обновилось хотя на Порте уже все было. На вопрос поддержке - доколе? - был получен ответ: "Удалите шаблон и создайте вновь". И, о чудо - все появилось. Подглючивает оно у них
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Додано: Пон 14 лип, 2025 20:50
Amethyst написав: moveton написав: Amethyst написав:
А чого так поспішати з оплатою, чому не 30го заплатити? Ото під кінець грейсу
В счетах грозно написано оплачивать до 20го
Что, конечно, оригинально звучит, когда сам счёт приходит позже.
Взагалі то пеня повинна була нараховуватися з 25го, тобто бухі у ЖЕКу ще +5дн чекали саме проведення оплати по рахунку. Але ж і пеня не працює під час воєнного стану
Все давно вже працює.Змінили.Це як з лічильниками.Повірку відмінили, а потім повернули.
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