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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лип, 2025 10:57
А КБ на коммуналку насчитывается только при условии оплаты через банковский додаток или и картой на сайте поставщика услуг тоже?
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la9
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:22
la9 написав:
А КБ на коммуналку насчитывается только при условии оплаты через банковский додаток или и картой на сайте поставщика услуг тоже?
тільки через застосунок
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