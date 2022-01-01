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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лип, 2025 10:57
А КБ на коммуналку насчитывается только при условии оплаты через банковский додаток или и картой на сайте поставщика услуг тоже?
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la9
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:22
la9 написав:
А КБ на коммуналку насчитывается только при условии оплаты через банковский додаток или и картой на сайте поставщика услуг тоже?
тільки через застосунок
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Amethyst
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:38
Amethyst написав:
Галіма Шаромига
Рекомендую пройти повторне Анкетування, там сама Анкета змінилася. З'явилися нові х
а я забув зберегти собі, шо саме я їм минулого разу набрехав, щоб не вилітіти з "почесних кредлімітчиків". Може додивляються
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flysoulfly
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