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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 10:57

А КБ на коммуналку насчитывается только при условии оплаты через банковский додаток или и картой на сайте поставщика услуг тоже?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:22

  la9 написав:А КБ на коммуналку насчитывается только при условии оплаты через банковский додаток или и картой на сайте поставщика услуг тоже?

тільки через застосунок
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:38

  Amethyst написав:Галіма Шаромига

Рекомендую пройти повторне Анкетування, там сама Анкета змінилася. З'явилися нові х
:cry: а я забув зберегти собі, шо саме я їм минулого разу набрехав, щоб не вилітіти з "почесних кредлімітчиків". Може додивляються
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:51

А що це шарік заІБАНив рівно 69т на рахунки в інші банки та здувся. Це якісь сакраментальні нові ліміти? Кількість платежів може перевищена, так в тарифах на е карту лімітів на кількість немає?
Upd. Мід своїми рахунками теж пише про перевищення лімітів.цікаво.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 20:23

Re: Банк Глобус

Лок на 400К/рік для онбордінгХа
Оновлюйте Анкету в заст-ку!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:03

  novichok написав:А що це шарік заІБАНив рівно 69т на рахунки в інші банки та здувся. Це якісь сакраментальні нові ліміти? Кількість платежів може перевищена, так в тарифах на е карту лімітів на кількість немає?
Upd. Мід своїми рахунками теж пише про перевищення лімітів.цікаво.


Ахах, то може у них там по ібану та по номеру картки одночасно рахується?) :P
aanonimovic594
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