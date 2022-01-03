А що це шарік заІБАНив рівно 69т на рахунки в інші банки та здувся. Це якісь сакраментальні нові ліміти? Кількість платежів може перевищена, так в тарифах на е карту лімітів на кількість немає? Upd. Мід своїми рахунками теж пише про перевищення лімітів.цікаво.
novichok написав:А що це шарік заІБАНив рівно 69т на рахунки в інші банки та здувся. Це якісь сакраментальні нові ліміти? Кількість платежів може перевищена, так в тарифах на е карту лімітів на кількість немає? Upd. Мід своїми рахунками теж пише про перевищення лімітів.цікаво.
Ахах, то може у них там по ібану та по номеру картки одночасно рахується?)
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