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Обслуговування в українських
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Європромбанк

Європромбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Європромбанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:47

  la9 написав:
  cohan написав:
  la9 написав:Банк участник клуба поклонников социального доллара, а на ветке тишина. Стало быть, все норм отдают?

Скажите, какой набор нужно открыть с возможностью завести грн безналом?


так на месте спросите
карта 10 или 15 в мес за смс
остальное вроде как у всех с чемоданами

А без 20 или 25 грн нельзя?


до войны было нельзя, уходило грн в минус, вроде бесплатно, или копийкы, перекрывалось месячной выплатой
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:04

  la9 написав:Скажите, как банк отдает доллары?
Рассматриваю как вариант для социального доллара

Нормально. Меня удивило, что при оформлении нельзя снять пролонгацию. Только при окончании депо. Следовательно, нужно быть внимательным.
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