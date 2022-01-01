|
|
|
Ідея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 тра, 2024 10:49
Колеги, чи зараховує Ідея платежі СЕП у вихідні?
-
AlexTk
-
2
-
- Повідомлень: 602
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 тра, 2024 14:44
AlexTk Так
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 чер, 2024 22:37
хрєнасє, тут появился какой-то "кэшбэк для пенсионеров" ?
10% на аптеки
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4992
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1639 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2024 13:42
flysoulfly написав:
хрєнасє, тут появился какой-то "кэшбэк для пенсионеров" ?10% на аптеки
Пробовал оформить на родственника, не получилось, хотят чтобы вместе с картой оформил кредит наличными.
Сказали порядок такой: сначала кредит наличными, а потом карта.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2024 13:54
акет написав: flysoulfly написав:
хрєнасє, тут появился какой-то "кэшбэк для пенсионеров" ?10% на аптеки
Пробовал оформить на родственника, не получилось, хотят чтобы вместе с картой оформил кредит наличными.
Сказали порядок такой: сначала кредит наличными, а потом карта.
вот это по-нашему - узнаЮ Идею.
Хотя очень вероятна чисто самодеятельность отделения.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4992
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1639 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2024 19:55
flysoulfly написав:
хрєнасє, тут появился какой-то "кэшбэк для пенсионеров" ?10% на аптеки
де його побачити? додаток O.Bank?
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1039
|549245
|
Чет 13 чер, 2024 21:32
KVV
|
|1666
|998304
|
|
|147
|130777
|
|