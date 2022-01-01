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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 10:49

Колеги, чи зараховує Ідея платежі СЕП у вихідні?
AlexTk
2
 
Повідомлень: 602
З нами з: 08.09.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 14:44

AlexTk Так
Вадимка
 
Повідомлень: 326
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 22:37

хрєнасє, тут появился какой-то "кэшбэк для пенсионеров" ?
10% на аптеки
flysoulfly
 
Повідомлень: 4992
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1639 раз.
Подякували: 285 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:42

  flysoulfly написав:хрєнасє, тут появился какой-то "кэшбэк для пенсионеров" ?
10% на аптеки

Пробовал оформить на родственника, не получилось, хотят чтобы вместе с картой оформил кредит наличными.
Сказали порядок такой: сначала кредит наличными, а потом карта. :(
акет
 
Повідомлень: 247
З нами з: 12.11.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:54

  акет написав:
  flysoulfly написав:хрєнасє, тут появился какой-то "кэшбэк для пенсионеров" ?
10% на аптеки

Пробовал оформить на родственника, не получилось, хотят чтобы вместе с картой оформил кредит наличными.
Сказали порядок такой: сначала кредит наличными, а потом карта. :(
:evil: вот это по-нашему - узнаЮ Идею.
Хотя очень вероятна чисто самодеятельность отделения.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4992
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1639 раз.
Подякували: 285 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 19:55

  flysoulfly написав:хрєнасє, тут появился какой-то "кэшбэк для пенсионеров" ?
10% на аптеки

де його побачити? додаток O.Bank?
quadro_tony_da
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Повідомлень: 84
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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