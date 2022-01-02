Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лис, 2023 12:15
algr333 написав:
Регистр.в октябре За карты взяли по 100гр Смс попросил ответ сразу но в нояб.выписке смотрю снято 20гр и 0.8 у которые зашли в минус На гарячке на вопрос почему снята оплата если смс отключены сказали Ну вы же получили одно смс при подключении Такого бреда я ещё не разу не слышал Валюта полное г..
Стиранная с печатями Худший банк с кем пришлось иметь дело Будьте с ним внимательны если вдруг есть желание стать клиентом
Після того, що Ви написали бажання кудись зникло...
nord
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Додано: Суб 25 лис, 2023 07:43
Shanovnyi Klient! Novi vymogy NBU! Prosymo povidomyty Bank pro max summu operacii za rahunkom Info: 0800503005 abo na
https://www.bisbank.com.ua/opytuvalnyk
Якщо Ви не надасте банку інформацію про обсяг фінансових операцій, який планується за рахунками, банк має право встановити мінімальне значення суми фінансових операцій – 40 000,00 грн. на місяць.
sens
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Додано: Сер 06 гру, 2023 11:09
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Строк розміщення 93 дні із виплатою відсотків в кінці строку. Отримуйте додаткові бонуси до депозиту!*(rocket) * Для отримання бонусу необхідно: (light_bulb) оформити депозит «Новорічні відсотки» у відділенні Банку; (light_bulb) обрати скретч-картку; (light_bulb) стерти захисне поле скетч-картки; (light_bulb) дізнатися розмір бонусу до базової ставки депозиту «Новорічні відсотки». (sun) Пропозиція діє з 5 грудня по 29 грудня 2023р. (silly) Встигніть отримати НОВОРІЧНІ відсотки до Вашого Вкладу! (money)
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:59
sens написав:
(muscle) Новий акційний депозит «Новорічні відсотки» у гривні із ставкою до 19% річних* (partyhat) (heart)
Строк розміщення 93 дні із виплатою відсотків в кінці строку.
Отримуйте додаткові бонуси до депозиту!*(rocket)
* Для отримання бонусу необхідно:
(light_bulb) оформити депозит «Новорічні відсотки» у відділенні Банку;
(light_bulb) обрати скретч-картку;
(light_bulb) стерти захисне поле скетч-картки;
(light_bulb) дізнатися розмір бонусу до базової ставки депозиту «Новорічні відсотки».
(sun) Пропозиція діє з 5 грудня по 29 грудня 2023р.
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Це банк заманює вас в лоторею де гарантовано 17,5% річних.
iurii44
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:40
Немає нової валюти,дуже багато саме 1996,1999 року, відділенні люди відпочивають від минулого місяця і оформлення карток. Взагалі немає людей.
sens
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:15
Панове, хтось пробував, чи зараховує банк СЕП в неробочий час?
AlexTk
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Додано: Сер 27 гру, 2023 20:39
AlexTk написав:
Панове, хтось пробував, чи зараховує банк СЕП в неробочий час?
Відправив після 18-00. Виконано. Полтава здається працює до 18-00. Вже перевірю зранку
sens
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Додано: Пон 12 лют, 2024 14:19
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