Банк інвестицій та заощаджень

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 кві, 2024 16:52
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, може хтось має такий досвід. Закрилося відділення у місті і на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти? Дякую.
Додано: Пон 15 кві, 2024 07:27
Знімати в супермаркетах, або аптеках до 6000 гр..
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