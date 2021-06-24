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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк інвестицій та заощаджень 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 16:52

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, може хтось має такий досвід. Закрилося відділення у місті і на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти? Дякую.
ramirezzz2001
 
Повідомлень: 2
З нами з: 19.12.16
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 07:27

  ramirezzz2001 написав:Добрий день. Підкажіть, будь ласка, може хтось має такий досвід. Закрилося відділення у місті і на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти? Дякую.

Знімати в супермаркетах, або аптеках до 6000 гр..
nord
 
Повідомлень: 428
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:13

Скажите, а через додаток можно открыть виртуальную валютную карту?

Какая минимальная сумма для покупки валюты онлайн?
la9
 
Повідомлень: 2617
З нами з: 02.07.09
Подякував: 494 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 06:34

  la9 написав:Скажите, а через додаток можно открыть виртуальную валютную карту?

Какая минимальная сумма для покупки валюты онлайн?

Нажаль знаємо тільки спосіб у відділенні на фізичну картку.
sens
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Повідомлень: 16468
З нами з: 12.09.13
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3
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:20

  sens написав:
  la9 написав:Скажите, а через додаток можно открыть виртуальную валютную карту?

Какая минимальная сумма для покупки валюты онлайн?

Нажаль знаємо тільки спосіб у відділенні на фізичну картку.

То есть, онлайн вообще нельзя купить валюту?
la9
 
Повідомлень: 2617
З нами з: 02.07.09
Подякував: 494 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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  #<1 ... 15161718
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