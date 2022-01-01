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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 кві, 2024 16:52
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, може хтось має такий досвід. Закрилося відділення у місті і на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти? Дякую.
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ramirezzz2001
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Додано: Пон 15 кві, 2024 07:27
ramirezzz2001 написав:
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, може хтось має такий досвід. Закрилося відділення у місті і на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти? Дякую.
Знімати в супермаркетах, або аптеках до 6000 гр..
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:13
Скажите, а через додаток можно открыть виртуальную валютную карту?
Какая минимальная сумма для покупки валюты онлайн?
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la9
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Додано: Вів 16 кві, 2024 06:34
la9 написав:
Скажите, а через додаток можно открыть виртуальную валютную карту?
Какая минимальная сумма для покупки валюты онлайн?
Нажаль знаємо тільки спосіб у відділенні на фізичну картку.
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sens
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Додано: Вів 16 кві, 2024 11:20
sens написав: la9 написав:
Скажите, а через додаток можно открыть виртуальную валютную карту?
Какая минимальная сумма для покупки валюты онлайн?
Нажаль знаємо тільки спосіб у відділенні на фізичну картку.
То есть, онлайн вообще нельзя купить валюту?
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la9
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Додано: Вів 16 кві, 2024 17:38
la9 написав:
вообще нельзя купить валюту?
рахунок у відділені спочатку у вигляді фізичної картки
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sens
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Додано: П'ят 10 тра, 2024 11:50
Вітаю. Підкажіть, якщо тягнути з картки Прибутковий гаманець, банк нарахує якусь комісію?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:59
Півдня маринували у відділенні, перереєстровували закритого клієнта, а в додаток ввійти не дає, і до 3-х роб. днів розглядатимуть проблему... Місяць втрачено...
Чи хто знає якими долярами видають?
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Додано: Суб 01 чер, 2024 14:03
Visky написав:
Чи хто знає якими долярами видають?
Маю на увазі: останнім часом, може покращились за відсутності великого попиту?
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