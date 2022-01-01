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Обслуговування в українських
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк інвестицій та заощаджень 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 16:52

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, може хтось має такий досвід. Закрилося відділення у місті і на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти? Дякую.
ramirezzz2001
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 07:27

  ramirezzz2001 написав:Добрий день. Підкажіть, будь ласка, може хтось має такий досвід. Закрилося відділення у місті і на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти? Дякую.

Знімати в супермаркетах, або аптеках до 6000 гр..
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:13

Скажите, а через додаток можно открыть виртуальную валютную карту?

Какая минимальная сумма для покупки валюты онлайн?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 06:34

  la9 написав:Скажите, а через додаток можно открыть виртуальную валютную карту?

Какая минимальная сумма для покупки валюты онлайн?

Нажаль знаємо тільки спосіб у відділенні на фізичну картку.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:20

  sens написав:
  la9 написав:Скажите, а через додаток можно открыть виртуальную валютную карту?

Какая минимальная сумма для покупки валюты онлайн?

Нажаль знаємо тільки спосіб у відділенні на фізичну картку.

То есть, онлайн вообще нельзя купить валюту?
la9
 
Повідомлень: 2640
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:38

Re: Банк інвестицій та заощаджень

  la9 написав:вообще нельзя купить валюту?
рахунок у відділені спочатку у вигляді фізичної картки
sens
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Повідомлень: 16856
З нами з: 12.09.13
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 11:50

Re: Банк інвестицій та заощаджень

Вітаю. Підкажіть, якщо тягнути з картки Прибутковий гаманець, банк нарахує якусь комісію?
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:59

Півдня маринували у відділенні, перереєстровували закритого клієнта, а в додаток ввійти не дає, і до 3-х роб. днів розглядатимуть проблему... Місяць втрачено...
Чи хто знає якими долярами видають?
Visky
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Повідомлень: 1157
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:03

  Visky написав:Чи хто знає якими долярами видають?
Маю на увазі: останнім часом, може покращились за відсутності великого попиту?
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:27

  nord написав:
  ramirezzz2001 написав:на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти?

Знімати в супермаркетах, або аптеках до 6000 гр..
І за таке банк ввів комісію: п. 13.5. Операції видачі готівки з карткового рахунка в торгівельно-сервісній мережі: 1% + 5 грн.
Visky
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