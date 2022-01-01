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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 чер, 2024 20:29
Visky написав: nord написав: ramirezzz2001 написав:
на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти?
Знімати в супермаркетах, або аптеках до 6000 гр..
І за таке банк ввів комісію: п. 13.5. Операції видачі готівки з карткового рахунка в торгівельно-сервісній мережі: 1% + 5 грн.
Це вже жлобство.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 17:50
Хотел открыть в отделении виртуальную карту в евро. Бывает, у них нормальные курсы среди банок, где можно купить онлайн.
Карту планировал использовать для периодических покупок в интернете в евро. Менеджер сказал, что для того, чтобы приходили коды 3ds, нужно подключить платные смс. Мол, без смс коды приходить не будут. Так ли это на практике?
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la9
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Додано: Чет 08 сер, 2024 19:53
la9 написав:
Хотел открыть в отделении виртуальную карту в евро. Бывает, у них нормальные курсы среди банок, где можно купить онлайн.
Карту планировал использовать для периодических покупок в интернете в евро. Менеджер сказал, что для того, чтобы приходили коды 3ds, нужно подключить платные смс. Мол, без смс коды приходить не будут. Так ли это на практике?
да
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:34
la9 написав:
Хотел открыть в отделении виртуальную карту в евро. Бывает, у них нормальные курсы среди банок, где можно купить онлайн.
Карту планировал использовать для периодических покупок в интернете в евро. Менеджер сказал, что для того, чтобы приходили коды 3ds, нужно подключить платные смс. Мол, без смс коды приходить не будут. Так ли это на практике?
не знаю, есть ли разница, но для онлайн-покупки валют через аппку - всьо работает, а смс отключены по моему заявлению менеджером в отделении, но карта не виртуальная, а пластик ПриГаманець
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flysoulfly
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:38
flysoulfly написав: la9 написав:
Хотел открыть в отделении виртуальную карту в евро. Бывает, у них нормальные курсы среди банок, где можно купить онлайн.
Карту планировал использовать для периодических покупок в интернете в евро. Менеджер сказал, что для того, чтобы приходили коды 3ds, нужно подключить платные смс. Мол, без смс коды приходить не будут. Так ли это на практике?
не знаю, есть ли разница, но для онлайн-покупки валют через аппку - всьо работает, а смс отключены по моему заявлению менеджером в отделении, но карта не виртуальная, а пластик Гаманець
Чтобы купить валюту, смс не нужен. А вот, чтобы оплатить с карты, нужен код 3д секьюр. И якобы, он без подключенного смс не придет...
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la9
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:48
la9 написав: flysoulfly написав: la9 написав:
Хотел открыть в отделении виртуальную карту в евро. Бывает, у них нормальные курсы среди банок, где можно купить онлайн.
Карту планировал использовать для периодических покупок в интернете в евро. Менеджер сказал, что для того, чтобы приходили коды 3ds, нужно подключить платные смс. Мол, без смс коды приходить не будут. Так ли это на практике?
не знаю, есть ли разница, но для онлайн-покупки валют через аппку - всьо работает, а смс отключены по моему заявлению менеджером в отделении, но карта не виртуальная, а пластик Гаманець
Чтобы купить валюту, смс не нужен. А вот, чтобы оплатить с карты, нужен код 3д секьюр. И якобы, он без подключенного смс не придет...
спасибо за детализацию.
Да, может быть.
Но года 2-3 назад на гривневый ПриГаманець с отключенными смс приходил код 3dsec для оплаты.
Может, они и пофиксили "халяву" - но не факт. Можно до(вместо) подключения
смс протестить это на какой-то копеешной оплате картой
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flysoulfly
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