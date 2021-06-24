Банк інвестицій та заощаджень

2XL написав:За СМС не пам'ятаю, скоріше за ні. Але, наприклад на сайті lifecell чи олх не просить вводити ніякий код, зразу іде відлуп
там, где должны приходить коды 3д секьюр, они не приходят при отключенном смс. Из-за этого может сразу идти отлуп
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Додано: Суб 07 вер, 2024 22:07
там, где должны приходить коды 3д секьюр, они не приходят при отключенном смс. Из-за этого может сразу идти отлуп
Додано: Нед 08 вер, 2024 12:45
я sms відключав через менеджера у відділенні при оформленні картки - при всіх оплатах приходять 3d-secure-code.
Й при оплаті валютною карткою в інтернеті ( не через google pay)
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:54
"мы его теряем" ©
Додано: Сер 02 жов, 2024 16:31
01.11.2024 ввести в дію наступне:
1) Встановити комісію за операції в розмірі 0,5% від суми операції за:
зарахування коштів за допомогою послуги «Visa Direct» в розмірі 0,5% від суми операції;
зарахування інших безготівкових коштів.
Додано: Суб 02 лис, 2024 08:20
Жлобство.
Додано: Суб 02 лис, 2024 17:32
у них теперь еще более скучное лицо - им денег никто не даст.
Без комисии только налом в кассу - шобы шо?
Вижу следующий логичный шаг их тарифного принтера - усилить санкции финмона после обязательной проверки источников пополняемых наличных
Додано: П'ят 17 січ, 2025 00:07
ой кручу-верчу ...
с 15.01. тариф бывший "Прибутковий Гаманець" теперь "Для виплат"
смс без комиссий.
безнал выход - СЕП даром через bis24 .
безнал вход - текст написан падибильному - вроде, всьо с комиссиями, хотя обязательно надо проверять - раньше тоже у белочек практика иногда расходилась с написанным в тарифах,которые непрерывно меняют почти каждый месяц.
Короче, для безнал входа наверное надо "Виртуальну" открывать.
Не знаю, открывают их через bis24?
и плату за sms (20грн/мес) сразу не начислят? успею ли отключить звонком на прохладную линию?
Додано: П'ят 17 січ, 2025 08:59
Чим цікава білочка,крім змін тарифів що місяця? Я закрив, дуже дорого
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