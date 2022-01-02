а шо не так з банком? чи з дією?
нажимаю надати доступ банку до документів в дії, і моментально помилка
ЩОСЬ пішло не так
пробував з різних інтернетів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 чер, 2025 21:58
Re: Банк інвестицій та заощаджень
а шо не так з банком? чи з дією?
нажимаю надати доступ банку до документів в дії, і моментально помилка
ЩОСЬ пішло не так
пробував з різних інтернетів
додатки всі останні версії
Додано: Сер 04 чер, 2025 22:05
Додано: Чет 19 чер, 2025 11:18
BIS 24 чи BIS24 ?
Я тільки побачив, що (ніби з 02.2025) в плеймаркеті з'явилася їхня нова аппка BIS24 (дві білки на насичено жовтому фоні, не на лимонно/чорному, як у старій - досі працюючій - BIS 24 )
Додано: Вів 22 лип, 2025 14:58
Чи зміг хтось відкрити єПідтримку в БІЗ дистанційно?
Я - ні, пробував через Дію, ІБ, сайт, дзвінок, висилав їм скрінш. - марно
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