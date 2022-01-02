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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 чер, 2025 21:58
а шо не так з банком? чи з дією?
нажимаю надати доступ банку до документів в дії, і моментально помилка
ЩОСЬ пішло не так
пробував з різних інтернетів
додатки всі останні версії
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quadro_tony_da
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Додано: Сер 04 чер, 2025 22:05
quadro_tony_da написав:
а шо не так з банком? чи з дією?
нажимаю надати доступ банку до документів в дії, і моментально помилка
ЩОСЬ пішло не так
пробував з різних інтернетів
додатки всі останні версії
в дії були зміни по інтеграції, чекайте, ймовірно такий популярний і технологічний банк не вніс їх
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:18
quadro_tony_da написав:
а шо не так з банком? чи з дією?
нажимаю надати доступ банку до документів в дії, і моментально помилка
ЩОСЬ пішло не так
пробував з різних інтернетівдодатки всі останні версії
BIS 24 чи BIS24 ?
Я тільки побачив, що (ніби з 02.2025) в плеймаркеті з'явилася їхня нова аппка BIS24 (дві білки на насичено жовтому фоні, не на лимонно/чорному, як у старій - досі працюючій - BIS 24 )
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:58
Чи зміг хтось відкрити єПідтримку в БІЗ дистанційно?
Я - ні, пробував через Дію, ІБ, сайт, дзвінок, висилав їм скрінш. - марно
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Додано: Вів 22 лип, 2025 20:27
quadro_tony_da написав:
а шо не так з банком? чи з дією?
нажимаю надати доступ банку до документів в дії, і моментально помилка
ЩОСЬ пішло не так
пробував з різних інтернетів
додатки всі останні версії
Перевірте чи новий додаток у Вас, також враховуйте те, що наразі банки підлаштовуються досі під нову систему дії шерінгу і можуть бути труднощі + у них це новий застосунок
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Додано: Сер 23 лип, 2025 12:44
а в банку є тариф з бесплатним безнальним виходом?
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la9
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Додано: Сер 23 лип, 2025 13:29
la9 написав:
а в банку є тариф з бесплатним безнальним виходом?
Немає
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Navegantes
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Додано: Сер 23 лип, 2025 23:33
la9 написав:
а в банку є тариф з бесплатним безнальним виходом?
картка Універсальна? пункт 37 тарифів – безкоштовно.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 20:21
Navegantes написав: la9 написав:
а в банку є тариф з бесплатним безнальним виходом?
Немає
всьо?
(колишній Гаманець)"Для виплат" - був же СЕП(тільки) безкоштовно.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:38
flysoulfly написав: Navegantes написав: la9 написав:
а в банку є тариф з бесплатним безнальним виходом?
Немає
всьо?
(колишній Гаманець)"Для виплат" - був же СЕП(тільки) безкоштовно.
По ней вроде и вход и выход СЭПом бесплатно
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emeta
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