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Обслуговування в українських
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:16

  Gln_Vlrn написав:Як там що, але мені цей банк подобається.
Перед закінченням депо не лінуються подзвонити й нагадати про це. Долари видали новенькими сотками, були всі номінали банкнот, навіть одинички.

ого )))) тобто зняли у грн і одразу у касі купили дол?
Pavlenko Borys
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:00

  lloydbanksua написав:
  Hella написав:Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.

Если выяснится, что банк замешан в схемах, подобным Ibox, то ликвидируют, конечно. На текущий момент особо ничего интересного и нет в банке. Тем более депозит в гривне.

як у гривні? А долар і євро ж є, і навіть короткі
AVolkov
 
Повідомлень: 14
З нами з: 25.01.23
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