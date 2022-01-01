|
|
|
Комерційний Індустріальний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 бер, 2023 15:16
Gln_Vlrn написав:
Як там що, але мені цей банк подобається.
Перед закінченням депо не лінуються подзвонити й нагадати про це. Долари видали новенькими сотками, були всі номінали банкнот, навіть одинички.
ого )))) тобто зняли у грн і одразу у касі купили дол?
-
Pavlenko Borys
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 08.12.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 бер, 2023 20:00
lloydbanksua написав: Hella написав:
Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.
Если выяснится, что банк замешан в схемах, подобным Ibox, то ликвидируют, конечно. На текущий момент особо ничего интересного и нет в банке. Тем более депозит в гривне.
як у гривні? А долар і євро ж є, і навіть короткі
-
AVolkov
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 25.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|205
|130117
|
|
|184
|122779
|
Суб 25 бер, 2023 13:24
Amid
|
|947
|698820
|
|