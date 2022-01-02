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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 бер, 2024 19:57
Minnie Mouse написав: AVolkov написав:candidat
Так що там забереться по лояльності? Піввідсотка які капнуть якщо вирішиш продовжити? Ну таке
лучше конечно попытать удачу 🙂
Отож
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AVolkov
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Сер 20 бер, 2024 15:50
Feh14
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