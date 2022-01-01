RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:57

  Minnie Mouse написав:
  AVolkov написав:candidat Так що там забереться по лояльності? Піввідсотка які капнуть якщо вирішиш продовжити? Ну таке

лучше конечно попытать удачу 🙂

Отож
AVolkov
 
Повідомлень: 35
З нами з: 25.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:14

  Pavlenko Borys написав:
  lincoln2 написав:підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?

європою до 0,5% це набагато дешевше Свіфта

А у нас оно работает вообще?? Кажется нет
Зображення
Nikstep
 
Повідомлень: 37
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:34

  Nikstep написав:
  Pavlenko Borys написав:
  lincoln2 написав:підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?

європою до 0,5% це набагато дешевше Свіфта

А у нас оно работает вообще?? Кажется нет
Зображення

До війни справа була, от не знаю як шо в нас на зараз
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 30
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:47

  Nikstep написав:
  Pavlenko Borys написав:
  lincoln2 написав:підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?

європою до 0,5% це набагато дешевше Свіфта

А у нас оно работает вообще?? Кажется нет
Зображення


Людина питала не про платежі SEPA, а про платіж по СЕП https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 0%BD%D0%B8
lara_08
 
Повідомлень: 963
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:49

  lincoln2 написав:підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?

Ні
lara_08
 
Повідомлень: 963
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:50

Нова *ДОХІДНА* картка!😊

Зберігайте вільні кошти вигідно!
*До 10% у гривні*😉:
👉 Без щомісячних комісій
👉 0% за поповнення
👉 0% за переказ до 200 тис. / міс.
👉 Лояльні 0,7% при видачі готівки

Або отримуйте *відсотки щотижня* з депозитом "Щасливий понеділок"😏
👉До 15,5% + бонус 0,5%-2%
👉Мін. 1 000 грн., від 3 до 40 міс.

☎️ 0800501200
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16320
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:07

Re: Комерційний Індустріальний Банк

sens написав: Лояльні 0,7% при видачі готівки

Що це?
Zochan
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 22.10.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:17

  Zochan написав:
sens написав: Лояльні 0,7% при видачі готівки

Що це?

Умови продукту
Валюта рахунку UAH, USD, EUR
Оформлення картки безконтактна миттєва – 100 UAH; іменна - 200 UAH
На залишок в гривні від 0 до 25 000 UAH – 5% річних
від 25 000,01 UAH – 10% річних
Комісія за переказ з карти на картку до 200 000 UAH на календарний місяць – 0%
від 200 000,01 UAH – 0,7%
Поповнення готівкою/безготівково безкоштовно
Комісія за видачу готівки в Україні 0,7%
Видача готівки через каси в торговельно-сервісних мережах 5 грн
SMS-банкінг безкоштовно
Інтернет-банкінг безкоштовно
Щомісячне обслуговування не тарифікується

Судя по тарифам, 0.7% это выдача налички даже в кассе/банкоматах КомИнБанка.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Вів 02 кві, 2024 11:44, всього редагувалось 2 разів.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 22.04.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:27

Re: Комерційний Індустріальний Банк

sens написав: Лояльні 0,7% при видачі готівки


lloydbanksua написав:Комісія за видачу готівки в Україні 0,7%


А я чомусь подумав "Лояльні" - це якась лояльність типу кешбек 0.7% при знятті, якщо виконати, якісь умови
Zochan
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 22.10.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:30

  Zochan написав:
sens написав: Лояльні 0,7% при видачі готівки


lloydbanksua написав:Комісія за видачу готівки в Україні 0,7%


А я чомусь подумав "Лояльні" - це якась лояльність типу кешбек 0.7% при знятті, якщо виконати, якісь умови

В принципе, неплохая карта, единственно, что за открытие 100 грн. и 10% начисляется от 25к. Лимит на безналичный перевод 200к вполне норм.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 22.04.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 25262728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edik_v і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 83, 84, 85
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
844 505075
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 10:49
Amethyst
Банк Глобус 1 ... 116, 117, 118
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1171 595187
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2024 20:27
flysoulfly
РВС Банк 1 ... 20, 21, 22
greenozon » Сер 05 січ, 2022 00:27
215 272257
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2024 20:11
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5217)
02.04.2024 11:51
Ринок ОВДП (6001)
02.04.2024 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.