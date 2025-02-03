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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 29 січ, 2025 10:21
На покойника нашелся инвестор - какой-то банк. Покойник - не пустышка, якобы, весьма интересный. Поэтому так быстро и инвестор нашелся. Все, что удалось узнать. Ждем 5.02 - месяц ВА и время принимать решения.
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la9
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Додано: Сер 29 січ, 2025 12:28
sens написав:
Чекайте мовчки
Добре. А Ви будь-ласка не мовчіть! Робіть хоча б щось.
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Investor_K
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Додано: Сер 29 січ, 2025 19:58
la9 написав:
На покойника нашелся инвестор - какой-то банк. Покойник - не пустышка, якобы, весьма интересный. Поэтому так быстро и инвестор нашелся. Все, что удалось узнать. Ждем 5.02 - месяц ВА
и время принимать решения.
Второй месяц ВА.
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nord
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Додано: Сер 29 січ, 2025 20:02
nord написав: la9 написав:
На покойника нашелся инвестор - какой-то банк. Покойник - не пустышка, якобы, весьма интересный. Поэтому так быстро и инвестор нашелся. Все, что удалось узнать. Ждем 5.02 - месяц ВА
и время принимать решения.
Второй месяц ВА.
ну да, думаю, все поняли
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la9
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Додано: Сер 29 січ, 2025 20:28
Investor_K написав: sens написав:
Чекайте мовчки
Добре. А Ви будь-ласка не мовчіть! Робіть хоча б щось.
Сенсе. Прошу надати звіт про виконану роботу!
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:18
Investor_K написав: Investor_K написав: sens написав:
Чекайте мовчки
Добре. А Ви будь-ласка не мовчіть! Робіть хоча б щось.
Сенсе. Прошу надати звіт про виконану роботу!
Сенсе. Що за бездіяльність з вашого боку?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 10:36
Investor_K написав: Investor_K написав: sens написав:
Чекайте мовчки
Добре. А Ви будь-ласка не мовчіть! Робіть хоча б щось.
Сенсе. Прошу надати звіт про виконану роботу!
Запишіться на прийом до уповноваженого органу і задайте йому питання
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sens
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:14
Активи та зобов’язання «КОМІНВЕСТБАНКУ» передаються «АСВІО БАНКУ»
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Hamster
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