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КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 16171819

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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:10

  ziks написав:https://www.asviobank.ua/ua/bank/news/aktivi-ta-zobov-yazannya-kominvestbanku-peredayutsya-asvio-banku

""Робота Фонду та приймаючого банку тут створює дуже позитивний прецедент" – прокоментував директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками Національного банку України Андрій Котюжинський."

Якщо ще виплатять кошти вкладникам за 2 місяці ВА, то це буде взагалі супер позитивний прецедент...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:05

  nord написав:
  ziks написав:https://www.asviobank.ua/ua/bank/news/aktivi-ta-zobov-yazannya-kominvestbanku-peredayutsya-asvio-banku

""Робота Фонду та приймаючого банку тут створює дуже позитивний прецедент" – прокоментував директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками Національного банку України Андрій Котюжинський."

Якщо ще виплатять кошти вкладникам за 2 місяці ВА, то це буде взагалі супер позитивний прецедент...

У кого закінчилося в грудні? Виплатять по 100000 грн у день звернення
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:23

nord выплатят
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:32

  Annet_ написав:На сайті ФГВФО написано:
"За умовами угоди АТ «АСВІО БАНК» набув усіх прав та обов’язків боржника за усіма вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОП) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та частину зобов’язань банку перед іншими кредиторами, які відносяться до сьомої черги. Угода з приймаючим банком передбачає збереження всіх умов договорів – вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо. Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов’язання перед якими перейшли до АТ «АСВІО БАНК», стали клієнтами цього банку".
Тобто повинні виплатити за тими ж ставками та у ті ж терміни, що й були (а не за своїми непривабливими, як діють на зараз).


тобто зараз отримати свій депо не вийде , якщо ще термін не скінчився?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:42

  Raymond написав:
  Annet_ написав:На сайті ФГВФО написано:
"За умовами угоди АТ «АСВІО БАНК» набув усіх прав та обов’язків боржника за усіма вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОП) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та частину зобов’язань банку перед іншими кредиторами, які відносяться до сьомої черги. Угода з приймаючим банком передбачає збереження всіх умов договорів – вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо. Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов’язання перед якими перейшли до АТ «АСВІО БАНК», стали клієнтами цього банку".
Тобто повинні виплатити за тими ж ставками та у ті ж терміни, що й були (а не за своїми непривабливими, як діють на зараз).


тобто зараз отримати свій депо не вийде , якщо ще термін не скінчився?

Треба дивитись, що написано в договорі.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:51

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

https://youtu.be/XDfLMX0D8R0?t=660
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:16

  nord написав:
  Raymond написав:
  Annet_ написав:На сайті ФГВФО написано:
"За умовами угоди АТ «АСВІО БАНК» набув усіх прав та обов’язків боржника за усіма вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОП) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та частину зобов’язань банку перед іншими кредиторами, які відносяться до сьомої черги. Угода з приймаючим банком передбачає збереження всіх умов договорів – вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо. Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов’язання перед якими перейшли до АТ «АСВІО БАНК», стали клієнтами цього банку".
Тобто повинні виплатити за тими ж ставками та у ті ж терміни, що й були (а не за своїми непривабливими, як діють на зараз).


тобто зараз отримати свій депо не вийде , якщо ще термін не скінчився?

Треба дивитись, що написано в договорі.



так в договорі написано по закінченню терміну , але у Комінвестбанку.
Тепер, якщо активи і зобовязання передають до асвіобанку, то вкладникам мали б підверджуючі документи надати, що депозитний договір №ХХХХ з Комінвестбанку обслуговується у Асвіобанку та гарантується Фондом.
А то , не здивуюся, що через 2-3 міс може бути кирдик і Асвіобанку, то тоді що?
Взагалі зараз повинні були б запропонувати вкладнику повернути суму депозиту в грн , чи запропонувати новий договір в грн, або купити валюту по пільговому курсу під депозит, ще варіант - продовжити на тих умовах що були, під ту саму ставку , що була , і потім видати у валюті.
Raymond
 
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