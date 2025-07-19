Асвио продолжил "бритье". По вкладам Коминвестбанка, которые еще не закончились, выплачивает проценты по ставке более низкой, чем в договоре.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 23 тра, 2025 08:31
Додано: Чет 29 тра, 2025 09:23
Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
Додано: Сер 18 чер, 2025 01:22
Додано: Сер 18 чер, 2025 02:03
Додано: Чет 19 чер, 2025 17:18
Уж лучше в военные облигации.
Додано: Суб 19 лип, 2025 07:41
следующая помойка *лиринговый *ом. поспешите. в Киеве только одно отделение. *wS и *некс рядышком.[/quote]
Уж лучше в военные облигации.[/quote]
Ощадну книжку СРСР з дисконтом не пропонувати)))))))
|