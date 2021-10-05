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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 29303132

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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:19

а може цей?
якась чудасія твориться. валюту людям не віддають, годують обіцянками...
Укрбудінвестбанк
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 19:37

Хто там питав куди по кредиткам виплачувать
https://concord.ua/news/zmineno-rekvizi ... kb-konkord
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 19:51

  Hemi написав:Хто там питав куди по кредиткам виплачувать
https://concord.ua/news/zmineno-rekvizi ... kb-konkord

А точно вже можна туди платити, хтось вже платив, дійшло/побачили?
Може краще почекати ще тиждень-два?
А Конкорд судитися з регулятором не буде? А базу не спаплюжили там випадково?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 08:31

  Howl написав:
  TipTop написав:Підпадаю під виплати ФГВФО?
Повинні.
Кошти ж на Вашому рахунку.

  reef написав:Якщо не маються на увазі кошти на 31 липня.


кошти зайшли на рахунок Кокорду(Нео) 1 серпня о 19.30
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 21:59

Робимо все, аби зменшити незручності для наших клієнтів та партнерів, – співвласниця Конкорд Банку Олена Сосєдка.

Задля спокою вкладників команда запроваджує жорсткий публічний моніторинг. Це буде вперше в Україні, коли саме команда банку контролюватиме усі пов’язані з ліквідацією установи процеси.

Наразі банку вистачає коштів для забезпечення власних зобов’язань перед клієнтами, партнерами та акціонерами, а команда прагне, аби так було й надалі, додала Олена Сосєдка. Незабаром для вкладників будуть розроблені детальні інструкції, які міститимуть їх права та покрокові дії для вирішення усіх нагальних питань.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 22:24

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  sens написав:Незабаром для вкладників...
А для позичальників щось буде?
Ото як отримати довідку, що немає заборгованості за кредитним рах-ом?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:00

  Amethyst написав:Ото як отримати довідку, що немає заборгованості за кредитним рах-ом?

Вам від Фагору чи від Плеяди?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:03

  klug написав:
  Amethyst написав:Ото як отримати довідку, що немає заборгованості за кредитним рах-ом?

Вам від Фагору чи від Плеяди?

А то і від Діджеїв чи Авансара навіть. Панятна :mrgreen:
Amethyst
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