а може цей?
якась чудасія твориться. валюту людям не віддають, годують обіцянками...
Укрбудінвестбанк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 08 сер, 2023 21:19
а може цей?
якась чудасія твориться. валюту людям не віддають, годують обіцянками...
Укрбудінвестбанк
Додано: Сер 09 сер, 2023 19:37
Хто там питав куди по кредиткам виплачувать
Додано: Сер 09 сер, 2023 19:51
А точно вже можна туди платити, хтось вже платив, дійшло/побачили?
Може краще почекати ще тиждень-два?
А Конкорд судитися з регулятором не буде? А базу не спаплюжили там випадково?
Додано: Чет 10 сер, 2023 08:31
Додано: Чет 10 сер, 2023 21:59
Робимо все, аби зменшити незручності для наших клієнтів та партнерів, – співвласниця Конкорд Банку Олена Сосєдка.
Задля спокою вкладників команда запроваджує жорсткий публічний моніторинг. Це буде вперше в Україні, коли саме команда банку контролюватиме усі пов’язані з ліквідацією установи процеси.
Наразі банку вистачає коштів для забезпечення власних зобов’язань перед клієнтами, партнерами та акціонерами, а команда прагне, аби так було й надалі, додала Олена Сосєдка. Незабаром для вкладників будуть розроблені детальні інструкції, які міститимуть їх права та покрокові дії для вирішення усіх нагальних питань.
Додано: Чет 10 сер, 2023 22:24
Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:00
Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:03
Додано: П'ят 11 сер, 2023 07:13
Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:12
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (надалі-АТ «АКБ «КОНКОРД») відкрито в Національному банку України накопичувальні рахунки у національній та іноземних валютах для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед АТ «АКБ «КОНКОРД».
Реквізити накопичувального рахунку для виконання грошових/платіжних зобов’язань перед АТ «АКБ «КОНКОРД» для платежів в національній валюті України наступні:
отримувач: АТ «АКБ «КОНКОРД» (ліквідація)
код за ЄДРПОУ отримувача: 34514392
банк отримувача: Національний банк України
код банку отримувача: 300001
міжнародний номер рахунку (IBAN): № UA243000010000032076116601026
призначення платежу: зазначити зміст операції - оплата за _____________ (найменування послуги /за договором № ____ від _____ тощо), ________________ (ПІБ/Найменування платника /позичальника), ____________ (РНОКПП/ЄДРПОУ платника/позичальника), __________ номер рахунку відповідно до кредитного договору/ номер кредитної карти) тощо.
Реквізити накопичувального рахунку для виконання грошових/платіжних зобов’язань перед АТ «АКБ «КОНКОРД» для платежів в іноземних валютах наступні:
для платежів у доларах США (USD):
Отримувач JSC "JSCB "CONCORD"
Рахунок отримувача: UA423000010000032075116601027
Банк отримувача: NATIONAL BANK OF UKRAINE, Kyiv, Ukraine
SWIFT: NBUA UA UX
Рахунок банку отримувача: 400807238
Банк-кореспондент: JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT: CHASUS33
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
для платежів у євро (EUR):
Отримувач JSC "JSCB "CONCORD"
Рахунок отримувача: UA423000010000032075116601027
Банк отримувача: NATIONAL BANK OF UKRAINE, Kyiv, Ukraine
SWIFT: NBUA UA UX
Рахунок банку отримувача: DE05504000005040040066
Банк-кореспондент: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt Am Main,Germany
SWIFT: MARKDEFF
призначення платежу: зазначити зміст операції - оплата за _____________ (найменування послуги /за договором № ____ від _____ тощо), ________________ (ПІБ/Найменування платника /позичальника), ____________ (РНОКПП/ЄДРПОУ платника/позичальника), __________ номер рахунку відповідно до кредитного договору/номер кредитної карти) тощо.
Юридичні та фізичні особи можуть здійснювати погашення заборгованості у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на накопичувальний рахунок АТ «АКБ «КОНКОРД» через установи інших банків.
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