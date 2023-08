Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:12

Amethyst написав: sens написав: Незабаром для вкладників... Незабаром для вкладників... А для позичальників щось буде?

Ото як отримати довідку, що немає заборгованості за кредитним рах-ом? А для позичальників щось буде?Ото як отримати довідку, що немає заборгованості за кредитним рах-ом?

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (надалі-АТ «АКБ «КОНКОРД») відкрито в Національному банку України накопичувальні рахунки у національній та іноземних валютах для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед АТ «АКБ «КОНКОРД».Реквізити накопичувального рахунку для виконання грошових/платіжних зобов’язань перед АТ «АКБ «КОНКОРД» для платежів в національній валюті України наступні:отримувач: АТ «АКБ «КОНКОРД» (ліквідація)код за ЄДРПОУ отримувача: 34514392банк отримувача: Національний банк Україникод банку отримувача: 300001міжнародний номер рахунку (IBAN): № UA243000010000032076116601026призначення платежу: зазначити зміст операції - оплата за _____________ (найменування послуги /за договором № ____ від _____ тощо), ________________ (ПІБ/Найменування платника /позичальника), ____________ (РНОКПП/ЄДРПОУ платника/позичальника), __________ номер рахунку відповідно до кредитного договору/ номер кредитної карти) тощо.Реквізити накопичувального рахунку для виконання грошових/платіжних зобов’язань перед АТ «АКБ «КОНКОРД» для платежів в іноземних валютах наступні:для платежів у доларах США (USD):Отримувач JSC "JSCB "CONCORD"Рахунок отримувача: UA423000010000032075116601027Банк отримувача: NATIONAL BANK OF UKRAINE, Kyiv, UkraineSWIFT: NBUA UA UXРахунок банку отримувача: 400807238Банк-кореспондент: JP MORGAN CHASE BANK, New YorkSWIFT: CHASUS33383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USAдля платежів у євро (EUR):Отримувач JSC "JSCB "CONCORD"Рахунок отримувача: UA423000010000032075116601027Банк отримувача: NATIONAL BANK OF UKRAINE, Kyiv, UkraineSWIFT: NBUA UA UXРахунок банку отримувача: DE05504000005040040066Банк-кореспондент: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt Am Main,GermanySWIFT: MARKDEFFпризначення платежу: зазначити зміст операції - оплата за _____________ (найменування послуги /за договором № ____ від _____ тощо), ________________ (ПІБ/Найменування платника /позичальника), ____________ (РНОКПП/ЄДРПОУ платника/позичальника), __________ номер рахунку відповідно до кредитного договору/номер кредитної карти) тощо.Юридичні та фізичні особи можуть здійснювати погашення заборгованості у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на накопичувальний рахунок АТ «АКБ «КОНКОРД» через установи інших банків.