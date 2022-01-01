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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 31323334>

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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:07

З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:46

  Hemi написав:З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI

Бооже, я ще кредит сюди не повернув 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:08

  Amethyst написав:
  Hemi написав:З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI

Бооже, я ще кредит сюди не повернув 8)

виплату вкладникам банку «Конкорд» Фонд планує розпочати раніше, уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:29

  sens написав:
  Amethyst написав:
  Hemi написав:З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI

Бооже, я ще кредит сюди не повернув 8)

виплату вкладникам банку «Конкорд» Фонд планує розпочати раніше, уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня

Лаана, 18го закину боржок, буде вам на пасошок :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 13:17

Подскажите кто знает,а с текущих счетов как будет производиться возврат ?
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 13:30

  Ruslan2453 написав:Подскажите кто знает,а с текущих счетов как будет производиться возврат ?

Якщо мова про поточні рахунки фізосіб (включаючи ФОПів) то виплата з них ФГВФО здійснюється одночасно з виплатою вкладів та карткових рахунків фізичних осіб по тій самій процедурі. Отже, вже скоро
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:15

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

А яка взагалі процедура виплати грошей? Як дати знати, у який банк перевести кошти?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:29

  reef написав:А яка взагалі процедура виплати грошей? Як дати знати, у який банк перевести кошти?

Коли фонд заявить про початок виплат, то потрібно звернутися до будь якого банку-агента, та отримати виплату. Звертаю увагу, що в деяких банках, наприклад у приваті, виплату можливо отримати в онлайн режимі через їх гарячку. Все буде швидко та без проблем.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:35

  reef написав:А яка взагалі процедура виплати грошей? Як дати знати, у який банк перевести кошти?

Як тільки з'явиться об'ява про початок виплат, то можна звернутися у будь-який банк-агент за отриманням
Але в банки-агенти, що оброблюють такі виплати онлайн можна і звернутися онлайн, тицьнувши відповідну кнопулю в ІБ.
А для інших агентів потрібно буде топати ніжками, стояти в черзі, писати заяву.
Для деяких агентів можна спробувати просто зв'язатися зі своїм персменом і він... щось придумає :wink:
Ще може у деяких банків почнуть працювати чат-боти у Вайбері/Телезі... ну мооже.

Ще треба пам'ятати, що банки зараз можуть в день видати через касу не більше 100К, але, наприклад, СЄПом(ІБАН) можна відправити/розкидати значно більше.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:50

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

21 серпня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ «АКБ "КОНКОРД"» за договорами банківського вкладу незалежно від закінчення строку дії та за договорами банківського рахунку.

Відповідне рішення ухвалено виконавчою дирекцією Фонду 17 серпня 2023 року.
Детальніше...
Howl
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