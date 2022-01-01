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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:07
З наступного тижня обіцяють початок виплат
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:46
Бооже, я ще кредит сюди не повернув
Додано: Вів 15 сер, 2023 16:08
виплату вкладникам банку «Конкорд» Фонд планує розпочати раніше, уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня
Додано: Вів 15 сер, 2023 16:29
Лаана, 18го закину боржок, буде вам на пасошок
Додано: Сер 16 сер, 2023 13:17
Подскажите кто знает,а с текущих счетов как будет производиться возврат ?
Додано: Сер 16 сер, 2023 13:30
Додано: Сер 16 сер, 2023 21:15
Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
А яка взагалі процедура виплати грошей? Як дати знати, у який банк перевести кошти?
Додано: Сер 16 сер, 2023 21:29
Коли фонд заявить про початок виплат, то потрібно звернутися до будь якого банку-агента, та отримати виплату. Звертаю увагу, що в деяких банках, наприклад у приваті, виплату можливо отримати в онлайн режимі через їх гарячку. Все буде швидко та без проблем.
Додано: Сер 16 сер, 2023 21:35
Як тільки з'явиться об'ява про початок виплат, то можна звернутися у будь-який
Але в банки-агенти, що оброблюють такі виплати онлайн можна і звернутися онлайн, тицьнувши відповідну кнопулю в ІБ.
А для інших агентів потрібно буде топати ніжками, стояти в черзі, писати заяву.
Для деяких агентів можна спробувати просто зв'язатися зі своїм персменом і він... щось придумає
Ще може у деяких банків почнуть працювати чат-боти у Вайбері/Телезі... ну мооже.
Ще треба пам'ятати, що банки зараз можуть в день видати через касу не більше 100К, але, наприклад, СЄПом(ІБАН) можна відправити/розкидати значно більше.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:50
Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
21 серпня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ «АКБ "КОНКОРД"» за договорами банківського вкладу незалежно від закінчення строку дії та за договорами банківського рахунку.
Відповідне рішення ухвалено виконавчою дирекцією Фонду 17 серпня 2023 року.
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