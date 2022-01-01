Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

Howl написав:21 серпня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ «АКБ "КОНКОРД"» за договорами банківського вкладу незалежно від закінчення строку дії та за договорами банківського рахунку.
Відповідне рішення ухвалено виконавчою дирекцією Фонду 17 серпня 2023 року. Детальніше...
Хм. А моє погашення заборгованості по кредитці банка не бачить Ото вам і котловий рахунок. Агаа, просто спі-ли
Amethyst написав:А не знаеєте де вони ходять тиждень при реаХтивному СЕПу 4.0 ?
. Ну вони ніде не ходять - вони в банку на рахунку до з'ясування чекають ручного рознесення по боржникам. Опердень то вони того... вимкнули - і тепер руцями все обліковують... Може ще й паперові гросбухи завели спеціЯльно
Aps написав:Підтримка каже що СЕП від 1 серпня повернувся на рахунок 3-го. (
Решил сегодня позвонить в поддержку банка и уточнить баланс по "карте", с которого предпринял попытку исходящего СЭП 1 августа в 22:24. Средств на "карте" нет, т. е. платёж автоматом у меня не повернулся, и необходимо писать заявление о признании требований кредитора. Когда реестр будет сформирован, тогда уточнять касательно себя по тому номеру телефона, который будет указан при публикации новости о формировании этого реестра.