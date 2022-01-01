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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:55

  Howl написав:21 серпня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ «АКБ "КОНКОРД"» за договорами банківського вкладу незалежно від закінчення строку дії та за договорами банківського рахунку.

Відповідне рішення ухвалено виконавчою дирекцією Фонду 17 серпня 2023 року.
Детальніше...

Хм. А моє погашення заборгованості по кредитці банка не бачить :(
Ото вам і котловий рахунок. Агаа, просто спі-ли :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:17

  Amethyst написав:А моє погашення заборгованості по кредитці банка не бачить

строк зарахування коштів на кредитний рахунок здійснюється впродовж 3-5 робочих діб.
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:24

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

А не знаеєте де вони ходять тиждень при реаХтивному СЕПу 4.0 ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:43

  Amethyst написав:А не знаеєте де вони ходять тиждень при реаХтивному СЕПу 4.0 ?
. Ну вони ніде не ходять - вони в банку на рахунку до з'ясування чекають ручного рознесення по боржникам. Опердень то вони того... вимкнули - і тепер руцями все обліковують...
Може ще й паперові гросбухи завели спеціЯльно :lol:
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:54

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

А чо ця чудова процедура не автоматизована?
Якісь СЕПи, Дії, Прозорро, Скруджі у нас чудово працюють, а ЛіХвідація не автоматизована
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:56

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  Aps написав:Підтримка каже що СЕП від 1 серпня повернувся на рахунок 3-го. (
Решил сегодня позвонить в поддержку банка и уточнить баланс по "карте", с которого предпринял попытку исходящего СЭП 1 августа в 22:24. Средств на "карте" нет, т. е. платёж автоматом у меня не повернулся, и необходимо писать заявление о признании требований кредитора.
Когда реестр будет сформирован, тогда уточнять касательно себя по тому номеру телефона, который будет указан при публикации новости о формировании этого реестра.

В общем, если есть нюансы, то их надо уточнять.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:55

выплаты из фонда

Сегодня утром получил из фонда. Получал через гарячку привата, не отходя от компа. На всё ушло около 15 минут. Деньга прилетела на кдв.
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:10

Рудий чомусь відмовив в діджиталізованій виплаті, треба йти у відділення. Казала дівчина, начебто повинні запропонувати якийсь депо під 17% на ці гроші.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:17

Отримав виплату на картку у чаті Приват24.
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:29

В Приваті сказали йти в міграційну службу робити звірку паспортів, тому шо картка откривалась онлайн на закордонний паспорт. Може є щось більш доступне?
sonechko
 
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