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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 34353637>

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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 22:21

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  sonechko написав:Може є щось більш доступне?
Сходити до відділення ПриватБанку й додати закордонний паспорт із Дії. Буде в системі банку два документи щодо тебе. Потім спробувати.

Якщо не хочеться ідти до відділення, то можна через підтримку банку замовити актуалізацію, щоб додати закордонний паспорт. Але треба проходити через Дія, оскільки при традиційному наданню фотокопій може зникнути ім'я по батькові.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 06:09

  Кащей написав:
  Gost2013 написав:P.S. #ЗеленеЛайно- не таке ж вже зелене.
Оно-то так, но хрен же выведешь их оттуда. Раньше-то покойный сильно выручал с этим.

Кеды, юнекс, рада
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 09:59

  Кащей написав:
  sens написав:Так нащо туди заводити ? Кумедні люди

Куда вы направили свои фин.потоки? стали у чергу до безпОщадної каси?
ще є можливість якщо виплат дві або більше отримати в різних банках, наприклад в Таском у відділенні,потім в Укргазбанк у відділенні. В останньому,в Києві,все частіше тільки білі долари
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:00

  guntherhouse777 написав:
  Кащей написав:
  Gost2013 написав:P.S. #ЗеленеЛайно- не таке ж вже зелене.
Оно-то так, но хрен же выведешь их оттуда. Раньше-то покойный сильно выручал с этим.

Кеды, юнекс, рада

Юнекс ,рада, альянс, аккорд,асвіо ,3/4 якщо по гривні
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:40

  sonechko написав:В Приваті сказали йти в міграційну службу робити звірку паспортів, тому шо картка откривалась онлайн на закордонний паспорт. Може є щось більш доступне?

Аналогічна ситуація. Кал фонду грабування порадив зайти у відділення любого банку-агенту з закордонним паспортом. Зайшов в Газмяс (просто найближче) і отримав в касі хв за 30. Сума невелика...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:55

  Howl написав:Решил сегодня позвонить в поддержку банка и уточнить баланс по "карте", с которого предпринял попытку исходящего СЭП 1 августа в 22:24. Средств на "карте" нет, т. е. платёж автоматом у меня не повернулся, и необходимо писать заявление о признании требований кредитора.


Суму переказу сьогодні виплатили.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:18

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

Я отправил 01.08 в 15.30 исходящий сэп-и с концами-не ушел и не пришел. Естественно он упал на их транзит. Но возвращать на счет они его не собираются(звонил-на счету 0).
Если сэп им отрубили 1 числа, то какого эти бандиты (фонд+сестры) вообще списывали со счетов деньги. Аккумулировали себе выходное пособие?
Писать требование на 6 очередь это дурня вообще. Считайте сестры украли деньги совместно с фондом (это факт).
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:25

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

ура, за НЕО вернул через Пумб бабки , правда курс примерно 35,5 , то есть потеря депозита около 5%
nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:41

  nnallex написав:ура, за НЕО вернул через Пумб бабки , правда курс примерно 35,5 , то есть потеря депозита около 5%

36.56 з копійками
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:45

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

у меня как то не получается 36,56, пришло много сумм как были депозиты в долл и на карте - и вот все делю и получается 35,5
nnallex
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