Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

DENVER_S написав:Я отправил 01.08 в 15.30 исходящий сэп-и с концами-не ушел и не пришел. Естественно он упал на их транзит. Но возвращать на счет они его не собираются(звонил-на счету 0). Если сэп им отрубили 1 числа, то какого эти бандиты (фонд+сестры) вообще списывали со счетов деньги. Аккумулировали себе выходное пособие? Писать требование на 6 очередь это дурня вообще. Считайте сестры украли деньги совместно с фондом (это факт).
Дзвонив в банк кілька разів з цього питання. Можливо десь зафіксували проблему і вручну виправили. Відправляв першого десь біля 14.00.
DENVER_S написав:Писать требование на 6 очередь это дурня вообще. Считайте сестры украли деньги совместно с фондом (это факт).
6 очередь это конечно дурня, и нужно пытаться успеть решить вопрос не доводя до неё (пока принимают заявы на включение в реестр кредиторов). Но тут есть вероятность, что хватит на все очереди. Тут же закрыли за мониторинг, а не неплатежеспособность. Обычно в таких случаях "деньги есть"