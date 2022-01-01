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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 35363738

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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:07

  Rebel написав:Взагалі, є варіант звернутись по телефону до одного з "дистанційних" банків чисто для перевірки інформації, а потім прийти до іншого? :)

Агенты скорее всего видят просто сумму, и никаких расчётов откуда она взялась.
Сам расчёт можно узнать наверно только через ликвидатора, или возможно через горячку банка-банкрота (они наверно видят, какие счета и балансы попали под выплату, и суммы)
H225
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:13

  H225 написав:
  Rebel написав:Взагалі, є варіант звернутись по телефону до одного з "дистанційних" банків чисто для перевірки інформації, а потім прийти до іншого? :)

Агенты скорее всего видят просто сумму, и никаких расчётов откуда она взялась.
Сам расчёт можно узнать наверно только через ликвидатора, или возможно через горячку банка-банкрота (они наверно видят, какие счета и балансы попали под выплату, и суммы)

Кількість виплат дорівнює кількості рахунків,десь так,у мене було депозитні в трьох валютах та 5 карткових
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:23

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  H225 написав:...просто "стучите во все двери". Может найдут этот платёж вручную. Кредитные платежи же сейчас вручную разносят. Значит есть "ручная работа" и человеческий фактор
Я звонил в пятницу в поддержку NEOBANK несколько раз, чтобы уточнить есть ли средства на счету. Их не оказалось, они видят исходящий СЭП -- рекомендовали писать заявление кредитора.
Написал, приложил свои доки + квитанцию. Никто со мной не связывался.

Сегодня решил попробовать и позвонил в Приват, чтобы проверить есть ли я в списках -- есть и сумма совпадает. Но поскольку я в Конкорде обслуживался по заграну, а в Привате по национальному, то попросили пройти актуализацию по заграну. Прошёл -- возникала ошибка (менеджер отделения Конкорд при замене паспорта убрали отчество). Пока решал вопрос с Конкордом (они сообщили о необходимости писать заяву на актуализацию данных) звонит Приват и предлагает создать запрос в техотдел. Вопрос решается быстро и успешно и средства после успешно получил.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:35

Re: Howl

А обратно на счет они не вернули, я так понимаю? Или вы уже потом не уточняли в Конкорде?
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 23:00

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  DENVER_S написав:А обратно на счет они не вернули, я так понимаю?
Ну в пятницу на счету были нули и поддержка NEOBANK сообщила о необходимости писать заявление кредитора.

  DENVER_S написав:Или вы уже потом не уточняли в Конкорде?
Не уточнял я. В общем, благодарен судьбе, что решил поинтересоваться наличием себя в списках на данную очередь.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:27

Спортбанк вже три дні в обробці запит на ФГВФО по заяву на виплату по НЕобанку. Не депозит, а кошти на дебетній картці, картковому рахунку.
В когось були такі терміни?
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:24

  joik написав:Спортбанк вже три дні в обробці запит на ФГВФО по заяву на виплату по НЕобанку. Не депозит, а кошти на дебетній картці, картковому рахунку.
В когось були такі терміни?

Это прикол спортика. Приват за секунду решает вопрос
H225
 
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