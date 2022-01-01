Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

Rebel написав:Взагалі, є варіант звернутись по телефону до одного з "дистанційних" банків чисто для перевірки інформації, а потім прийти до іншого?
Агенты скорее всего видят просто сумму, и никаких расчётов откуда она взялась. Сам расчёт можно узнать наверно только через ликвидатора, или возможно через горячку банка-банкрота (они наверно видят, какие счета и балансы попали под выплату, и суммы)
Rebel написав:Взагалі, є варіант звернутись по телефону до одного з "дистанційних" банків чисто для перевірки інформації, а потім прийти до іншого?
Агенты скорее всего видят просто сумму, и никаких расчётов откуда она взялась. Сам расчёт можно узнать наверно только через ликвидатора, или возможно через горячку банка-банкрота (они наверно видят, какие счета и балансы попали под выплату, и суммы)
Кількість виплат дорівнює кількості рахунків,десь так,у мене було депозитні в трьох валютах та 5 карткових
H225 написав:...просто "стучите во все двери". Может найдут этот платёж вручную. Кредитные платежи же сейчас вручную разносят. Значит есть "ручная работа" и человеческий фактор
Я звонил в пятницу в поддержку NEOBANK несколько раз, чтобы уточнить есть ли средства на счету. Их не оказалось, они видят исходящий СЭП -- рекомендовали писать заявление кредитора. Написал, приложил свои доки + квитанцию. Никто со мной не связывался.
Сегодня решил попробовать и позвонил в Приват, чтобы проверить есть ли я в списках -- есть и сумма совпадает. Но поскольку я в Конкорде обслуживался по заграну, а в Привате по национальному, то попросили пройти актуализацию по заграну. Прошёл -- возникала ошибка (менеджер отделения Конкорд при замене паспорта убрали отчество). Пока решал вопрос с Конкордом (они сообщили о необходимости писать заяву на актуализацию данных) звонит Приват и предлагает создать запрос в техотдел. Вопрос решается быстро и успешно и средства после успешно получил.
joik написав:Спортбанк вже три дні в обробці запит на ФГВФО по заяву на виплату по НЕобанку. Не депозит, а кошти на дебетній картці, картковому рахунку. В когось були такі терміни?
Сегодня - обробка 4 дні. Горячка сказала что до 5 робочих дней... Посмотрим... Если в понедельник денег не будет, во вторник в пумбе открою карту. Подскажите сколько с нее пумб выпускает без комиссии? И вообще какие там подводные камни: смс и ТД?
Кредитна лінія була хибна - ні кешбеків, ні ще будь-яких заманух. Не зовсім зрозуміло, яким чином юридично ліквідований 02 серпня банк може видавати рішення від 23 серпня, але маємо що маємо
Для отримання довідки Вам необхідно написати лист-заяву на Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «АКБ «КОНКОРД» Грошовій Світлані Василівні, з обов’язковим зазначенням Ваших паспортних даних та ІПН, в довільній формі та надіслати електронною поштою на info@concord.ua, або Укрпоштою на адресу м. Дніпро, вул. Троїцька, 2, 49000.