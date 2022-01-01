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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 36373839

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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 04:51

  H225 написав:
  joik написав:Спортбанк вже три дні в обробці запит на ФГВФО по заяву на виплату по НЕобанку. Не депозит, а кошти на дебетній картці, картковому рахунку.
В когось були такі терміни?

Это прикол спортика. Приват за секунду решает вопрос

приват меня отправил в фонд из-за загран паспорта
nik20100
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 05.03.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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  #<1 ... 36373839
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