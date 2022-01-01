|
|
Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 вер, 2023 04:51
H225 написав: joik написав:
Спортбанк вже три дні в обробці запит на ФГВФО по заяву на виплату по НЕобанку. Не депозит, а кошти на дебетній картці, картковому рахунку.
В когось були такі терміни?
Это прикол спортика. Приват за секунду решает вопрос
приват меня отправил в фонд из-за загран паспорта
-
nik20100
-
-
- Повідомлень: 1091
- З нами з: 05.03.11
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|3456
|1845507
|
Суб 26 сер, 2023 19:32
cohan
|
|48485
|25007256
|
|
|9249
|2552326
|