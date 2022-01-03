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Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лис, 2023 19:47
cohan написав:
прием только по регистрации
и как регистрироваться?
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:50
vitaliiangel написав: cohan написав:
прием только по регистрации
и как регистрироваться?
@creditwest_registration_bot
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Додано: Суб 25 лис, 2023 21:53
Як банк рахує депозит у 100к для безпроцентного зняття? На день операції? І як зі зняттям цього депозиту, теж без відсотків?
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:39
2XL написав:
Як банк рахує депозит у 100к для безпроцентного зняття? На день операції? І як зі зняттям цього депозиту, теж без відсотків?
ну да, закон есть закон
кажется можно СЭП организовать
и вроде делают приложение типа на заключитэльном этапе уже
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cohan
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Додано: Чет 30 лис, 2023 21:00
Що це означає?
Наприклад відкриваєм конверт на 100к і тоді онлайн міняємо 50к і знімаємо без комісії? А тоді сам конверт знімаємо теж без чи вже з -0,5?
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