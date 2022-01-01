|
|
Кредитвест Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 гру, 2023 11:41
sens написав:
В банку всього 1 відділення.
віддалено відкривають рахунки-картки?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15868
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 1552 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Нед 24 гру, 2023 19:31
greenozon написав: sens написав:
В банку всього 1 відділення.
віддалено відкривають рахунки-картки?
Для чього ? Немає навіть додатку
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15153
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 825 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1015
|380863
|
Нед 24 гру, 2023 19:32
sens
|
|177
|166427
|
|
|1310
|919005
|