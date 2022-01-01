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Обслуговування в українських
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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Кредитвест Банк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 11:41

Re: Кредитвест Банк

  sens написав:В банку всього 1 відділення.

віддалено відкривають рахунки-картки?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 19:31

  greenozon написав:
  sens написав:В банку всього 1 відділення.

віддалено відкривають рахунки-картки?

Для чього ? Немає навіть додатку
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:06

1996,1999

В листопаді був гарний курс на касі
не було потреби забирати долари
Сьогодні весело - що курс дешевше на продаж , що готівки немає , так тепер тривога і всі в укриття
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:52

Кто-то забирал депозит в долларах в январе? Вчера в отделении сказали, что нормальных купюр нет и вряд ли появятся до 10.01.
Alex9
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:55

Re: Кредитвест Банк

  Alex9 написав:до 10.01


пропонували 96р. треш. не знаю шо робить.
так відноситися до депозитчиків як до гівна... ну таке
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:02

  daap написав:
  Alex9 написав:до 10.01


пропонували 96р. треш. не знаю шо робить.
так відноситися до депозитчиків як до гівна... ну таке

Який сьогодні був курс каси для пересічних, якщо все залишиться на місці, чи депозит намагались умовити за брати чим залишилось на 29.12.23?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 15:38

(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG.
Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/.
Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 15:44

  nord написав:(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG.
Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/.
Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.

До початку червня працює перевірка від НБУ ,так що готуйте документи коли будете вносити кошти
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 06:04

  nord написав:(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG.
Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/.
Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.

В темі Аккорд ви згадали що Кредитвест від 100000 на 3 місяці буде 16% . Помісячно,в кінці строку або авансом? І друге питання,на їх гривневу картку ще роблять виплати % ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:33

  sens написав:
  nord написав:(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG.
Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/.
Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.

В темі Аккорд ви згадали що Кредитвест від 100000 на 3 місяці буде 16% . Помісячно,в кінці строку або авансом? І друге питання,на їх гривневу картку ще роблять виплати % ?

В кінці строку. Раніше в них карток не було. Тепер з"явились, але я собі не оформляв бо завжди відкривав депо з виплатою в кінці строку.
nord
 
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